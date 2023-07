Xiaomi Pad 6 vai estar disponível em Portugal a partir de 10 de julho

A Xiaomi tem aberto o su leque de produtos em Portugal e mostrado como pode chegar a novas áreas. A prova disso chega agora com o Xiaomi Pad 6, um tablet preparado para todas as tarefas. Conhecido há pouco tem, passa a estar disponível em Portugal a partir de 10 de julho.

O Xiaomi Pad 6, 6+128GB, vai estar disponível em Portugal a partir do próximo dia 10 de julho, com um PVPR de 399,99€, nas cores Gravity Gray, Mist Blue e Gold. Este versátil e elegante dispositivo foi desenhado para facilitar todas as tarefas relacionadas com o trabalho, ao mesmo tempo que se transforma facilmente num verdadeiro centro de entretenimento.

O Xiaomi Pad 6 conta com um ecrã1 144Hz 11" LCD com resolução de 2880 x 1800, taxa de atualização de 144Hz e ainda Certificação de Luz Azul Reduzida TÜV para uma experiência suave de visualização de todos os conteúdos nos diferentes tipo de ambientes e em diferentes condições de luminosidade.

Além disso, a maior densidade de píxeis do ecrã garante que os tamanhos de letra pequenos sejam mais fáceis de ler, pelo que pode ser visualizado ainda mais conteúdo no ecrã para garantir menos scrolling.

O equipamento está equipado com um processador Snapdragon 870 e bateria de 8840mAh compatível com carregamento rápido, permitindo aos profissionais alternar rapidamente entre aplicações abertas para responder rapidamente às diversas exigências do trabalho diário.

Compatível com Dolby Atmos e áudio de alta resolução, o Xiaomi Pad 6 possui uma configuração de altifalantes quádruplos que abrange uma vasta gama de som, desde graves potentes a agudos, proporcionando uma excelente experiência de áudio, quer se trate de ouvir concertos de rock ao vivo ou óperas.

O Xiaomi Pad 6 também está bem equipado com uma câmara traseira de 13 MP e uma câmara frontal de 8 MP, pesando apenas 490g para que seja facilmente transportado para qualquer lado. Os quatro microfones do tablet captam a voz do utilizador com precisão e reduzem significativamente o ruído de fundo, mesmo em locais movimentados como espaços partilhados de trabalho, cafés e aeroportos.

Também possui uma interface USB 3.2 Gen 1 incorporada, que se liga a outros dispositivos para uma rápida transferência de dados e suporta um sinal de vídeo de saída para uma resolução de até 4K a 60Hz, para satisfazer todas as necessidades2.

Graças ao MIUI Pad 14, o software do dispositivo é otimizado para oferecer a melhor conectividade e novas ‘ferramentas de videoconferência’5, como cancelamento de ruído ou a capacidade de manter os rostos centrados durante videoconferências, seguindo os seus movimentos graças à função FocusFrame.

Com a nova Xiaomi Smart Pen3 de 2ª geração (PVPR 119,99€), o Xiaomi Pad 6 torna-se ainda mais confortável para trabalhar permitindo aos utilizadores tirarem notas de uma maneira ainda mais realista enquanto estão a estudar ou desenhar de forma livre.

Campanha de lançamento com oferta da capa no valor de 49,99€

Este dispositivo conta com uma campanha de lançamento onde na compra do novo Xiaomi Pad 6 é feita a oferta da capa com o valor de 49,99€. Esta campanha vai ser implementada nos parceiros da marca em Portugal e está disponível entre os dias 10 e 24 de julho. Xiaomi Pad 6, versão 8+256GB, com campanha de pré-vendas, em exclusivo na Xiaomi Store, até dia 9 de julho

O Xiaomi Pad 6, versão de 8+256GB, é um exclusivo Xiaomi Store, com um PVPR de 449,99€, já está disponível para pré-compra até ao dia 9 de julho e conta também com a campanha de lançamento até dia 24 de julho, que inclui a oferta da capa.

Para além disso, a campanha inclui ainda acesso a Youtube Premium grátis durante 3 meses e acesso a Google One 100GB cloud storage durante 6 meses. É possível efetuar a pré-compra do Xiaomi Pad 6 (8+256GB) numa das 19 lojas da Xiaomi Store ou no site, sendo que as entregas do produto começam a ser feitas no dia 10 de julho.