Apple lança novos MacBook Air de 13 e 15 polegadas com chip M3

A Apple anunciou hoje a sua nova geração da gama M3 MacBook Air, nos tamanhos de 13 e 15 polegadas. Os novos modelos estão disponíveis para encomenda a partir de hoje e começarão a ser enviados a partir de 8 de março.

Novos MacBook Air com chip M3

Ainda esta madrugada havíamos referido que os novos produtos na calha, onde se encaixavam estes novos Macs, poderiam ser lançados sem que a empresa de Cupertino tivesse de fazer uma Keynote.

Pois bem, a Apple acabou de apresentar os novos MacBook Air de 13 e 15 polegadas com chip M3. Os portáteis incluem o chip M3 com um desempenho mais rápido da CPU e da GPU, um Neural Engine atualizado e Wi-Fi até duas vezes mais rápido.

Agora, o chip também suporta a ligação de até dois ecrãs externos em simultâneo, compensando finalmente uma das poucas regressões na transição da Intel para a Apple Silicon... mais ou menos.

A caraterística principal de poder ligar dois ecrãs ao mesmo tempo tem um pequeno contratempo... só funciona quando a tampa do portátil está fechada. Isso significa que agora é possível ter uma configuração de secretária do MacBook Air com dois ecrãs externos, mas o portátil tem de ficar em modo de concha. Se a tampa estiver aberta, o ecrã do Air está ligado e só é possível ter um ecrã externo ativo, tal como nos modelos M1 e M2 anteriores.

Esta é uma melhoria para a era Apple Silicon do MacBook Air, mas ainda fica atrás do que era possível nos Intel Air - nestes, podíamos ligar dois ecrãs externos e também utilizar ativamente o ecrã do próprio computador portátil.

No que diz respeito às especificações, o M3 MacBook Air possui uma CPU mais rápida de 8 núcleos combinada com uma GPU de até 10 núcleos. A Apple também chama ao novo Air o "melhor portátil de consumo do mundo para IA" graças à inclusão de um Neural Engine de 16 núcleos mais rápido.

Os rádios Wi-Fi foram atualizados para suportar Wi-Fi 6E, o que permite velocidades máximas teóricas de transferência duas vezes mais rápidas do que na geração anterior.

O design geral do MacBook Air M3 é idêntico ao do modelo M2, com um ecrã de moldura fina com um entalhe para a câmara e um chassis plano. Esta é uma atualização sólida das especificações para os modelos de 13 e 15 polegadas.

Os modelos de 13 e 15 polegadas estão disponíveis nas cores Meia-noite, Luz das estrelas, Cinzento sideral e Prateado.

A cor da Meia-noite apresenta um selo de anodização para reduzir as impressões digitais visíveis, como introduzido no M3 MacBook Pro no outono passado.

Os novos computadores portáteis podem ser encomendados a partir de hoje na loja online da Apple. O MacBook Air de 13 polegadas com M3 começa nos 1349 euros e o modelo de 15 polegadas começa nos 1649 euros.