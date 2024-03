Circles: a nova rede social do Tidal que não é para toda a gente

Paralelamente a tudo o que lhes é apontado de pior, as redes sociais também servem propósitos pertinentes, além do entretenimento, reunindo pessoas, e motivando a troca de ideias e experiências. Nesse sentido, o Tidal criou a Circles, uma rede social que não será para toda a gente.

O Tidal selecionou alguns utilizadores para testarem a Circles, uma nova rede social integrada com o serviço de streaming de música. De acordo com a empresa, citada pelo Digital Trends, esta nada mais é do que "um fórum de artista-para-artista para artistas discutirem as suas experiências de carreira" e perceberem junto dos seus pares como navegar na indústria da música.

Por artistas, o Tidal quer dizer músicos, DJs e qualquer pessoa que crie conteúdo na plataforma e tenha, nela, reivindicado o seu estatuto de artista.

Circles é uma rede social exclusiva para artistas

A nova rede social está aberta apenas para artistas do programa Tidal Rising e para aqueles em ascensão que usam o Tidal Artist Home. Para já, a Circles não está disponível para a indústria musical, ou seja, produtores, executivos e outros players não podem integrá-la. Porém, a plataforma ressalva que estes podem ajudar os artistas a gerir os seus perfis no Tidal Artist Home.

Uma vez registados na Circles, os artistas podem navegar pelos quatro tópicos principais do fórum: Touring & Booking, Fans & Social, Merchandise e Music Creation. Além de poderem procurar conversas específicas, por via da Pesquisa, são livres para publicarem enquanto eles próprios ou anonimamente.

Segundo o Tidal, as interações serão moderadas e as violações das regras serão tratadas caso a caso.

A Circles é gratuita e pode ser encontrada na área Tidal Artist Home. Até ao momento, a plataforma não esclareceu quando a rede social ficará amplamente disponível.

