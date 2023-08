O controlo que Elon Musk tem no X, o antigo Twitter, está tornar-se cada vez mais incómodo nalgumas situações. A mais recente foi descoberta por mero acaso e revelou que o X esteve a abrandar o acesso aos links dos sites de que Elon Musk não gosta.

Esta poderá parecer uma situação normal para Elon Musk, mas é uma mancha para o serviço que o X presta aos utilizadores da rede social. Do que está a ser reportado, os links para alguns sites eram atrasados quando acedidos na rede social.

Tudo terá sido iniciado no dia 4 de agosto e envolvia o acesso a sites como o Instagram ou o Threads. Do que foi inicialmente descrito, este não era um problema direto do X, mas sim do seu serviço t.co, que encurta os links colocados na plataforma.

Curiosamente, este problema não era generalizado e, como revelado, afetava apenas alguns sites com quem Elon Musk teve ou tem ainda problemas, ou simplesmente não gosta. O problema revelado apontava para o atrasar anormal no acesso a estes links.

Uma análise posterior, realizada pelo jornal The New York Times revelou que a lista era muito mais alargada. Falamos do Facebook, Instagram, Bluesky, Substrack, The New York Times e a Reuters. Provavelmente esta era ainda maior e visava muitos mais sites.

Numa análise aos sites atingidos, fica claro que temos algumas redes sociais concorrentes do X. Há também outros de notícias e que criticaram abertamente Elon Musk ou as suas ações no passado recente. Outros concorrentes, como o Mastodont ou o YouTube, funcionavam sem qualquer atraso.

Não existe uma certeza de que esta foi uma medida propositada, mas é quase impossível não o ser. Já no passado o Twitter bloqueou o acesso ao Mastodont e a outros sites, mas eram medidas que impediam a sua utilização na rede social. Atrasar o acesso a determinados sites parece fora do normal, mesmo para Elon Musk.