A Xiaomi lançou o Redmi Pad SE, a mais recente novidade no portfólio de tablets Redmi. Desenvolvido para jovens trabalhadores e estudantes, o Redmi Pad SE combina uma excecional conveniência com praticidade e estética, para satisfazer as necessidades tanto de trabalho como de lazer.

O Redmi Pad SE apresenta um impressionante ecrã de 11’’ FHD+, que proporciona uma experiência visual excecional1. Com a sua proporção de 16:10, o Redmi Pad SE oferece uma experiência de visualização de conteúdos imersiva num formato de amplitude alargada, com a notável taxa de contraste de 1500:1 a oferecer níveis excecionais de detalhe tanto nos aspetos mais escuros, como nos mais brilhantes de qualquer ação no ecrã.

Os 400 nits de brilho do ecrã asseguram uma experiência de visualização fiável, quer esteja em ambientes interiores ou exteriores, mesmo sob luz solar intensa. Adicionalmente, o Redmi Pad SE pode reproduzir uma vasta gama de 16,7 milhões de cores, cobrindo um amplo espectro de cores vívidas visíveis ao olho humano, dando vida a todo o tipo de conteúdo.

Com uma taxa de atualização de até 90Hz2, o Redmi Pad SE proporciona uma satisfação visual suave que amplifica a sua experiência de entretenimento, especialmente em experiência de jogo, uma vez que oferece aos utilizadores a liberdade de alternar manualmente entre 60Hz ou 90Hz para uma eficiência energética otimizada.

Entretenimento audiovisual agradável para os ouvidos e suave para os olhos

Desenvolvido a pensar no conforto dos utilizadores, o Modo de Leitura 3.0 melhorado, com modos Clássico e Papel, oferece opções de cores de leitura realistas e garante uma experiência de leitura ideal.

Além disso, o Redmi Pad SE apresenta um ecrã LCD com padrão TÜV Rheinland Flicker Free, que utiliza o escurecimento DC para eliminar eficazmente o cintilar visível e invisível dentro da faixa de 0 a 3000Hz. Para uma experiência de visualização mais otimizada, o Redmi Pad SE foi concebido para ajudar a prevenir a fadiga visual através da redução da emissão de luz azul, cumprindo o padrão de Baixa Emissão de Luz Azul da TÜV Rheinland.

Quanto ao áudio, o Redmi Pad SE está equipado com Dolby Atmos® e Áudio Hi-Res, suportando quatro altifalantes para oferecer uma qualidade de som superior e proporcionar uma experiência semelhante à de uma sala de cinema.

Fiável e poderoso, o Redmi Pad SE garante um desempenho sólido ao longo do dia

O Redmi Pad SE apresenta um elegante design simples em liga de alumínio e altamente portátil, pesando apenas 478g. Ao partilhar um design semelhante com a popular série Redmi Note 12, o Redmi Pad SE está disponível em três cores modernas: Lavender Purple, Graphite Gray, and Mint Green6.

Preço e disponibilidade

O Redmi Pad SE estará disponível em Portugal a partir de Setembro através da versão de 4GB+128GB (PVPR 229,99€).