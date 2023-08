JMJ: Vodafone deteta enorme aumento de chegadas a Lisboa

A Vodafone Analytics é uma plataforma que vai estar ao longo de toda a semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) a recolher e a interpretar dados da rede móvel em Lisboa. À data de hoje, a rede Vodafone já detetou um aumento de 36% na chegada de visitantes.

Vodafone Analytics fornece dados da JMJ

A Vodafone Analytics vai permitir saber de onde vêm, por onde se movem e como interagem os peregrinos deste evento mundial. Através desta ferramenta será possível analisar, de forma imediata, totalmente anonimizada e através de técnicas avançadas de computação, a big data recolhida pelas antenas Vodafone junto dos dispositivos a ela ligados (como smartphones), em particular nas zonas de influência da JMJ, permitindo identificar tendências de fluxo destes visitantes, a sua caraterização demográfica e localização, bem como padrões comportamentais de mobilidade.

À data de hoje, a rede Vodafone já detetou um aumento de 36% na chegada de visitantes a Lisboa em relação aos sete dias anteriores ao arranque do evento. Através da Vodafone Analytics é possível identificar que a maior parte destes visitantes chegaram de países como França, Reino Unido e Espanha, enquanto os visitantes nacionais vieram sobretudo dos distritos de Setúbal, Faro e Porto.

As zonas de maior aglomeração destes peregrinos ao longo do dia de ontem foram Alvalade, Lumiar e Avenidas Novas. Já no perímetro da JMJ, em Lisboa, os locais que registaram maior aglomeração na véspera do evento foram Praça do Comércio, Parque Eduardo VII e Alameda.

Por outro lado, nesta última semana saíram de Lisboa 10% dos residentes, com destino sobretudo a Loulé, Albufeira e Sintra - numa altura que, tradicionalmente, é também de partida de muitos residentes para férias fora da capital. Acompanhem aqui em direto os dados da JMJ.