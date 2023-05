Há algum tempo que as fabricantes de smartphones descobriram as vantagens de se associar às grandes marcas de fotografia. Estas parcerias têm resultado e cada vez a fotografia tem melhor qualidade nestes equipamentos. Agora haverá uma nova concorrente e procura o seu espaço e quer vingar. Falamos da Canon, que procura assim um parceiro.

Muitos conhecem e acompanharam o percurso da Huawei com a Leica no campo da fotografia. Esta foi uma parceria de sucesso, que agora está a ganhar uma nova forma com a presença da marca junto da Xiaomi, com o mesmo empenho e sucesso que teve antes.

Claro que outras seguiram o mesmo caminho e temos hoje novas parcerias como a da OPPO com a Hasselblad ou a da Carl Zeiss com a vivo. Um novo espaço parece ir agora ser criado, com mais uma gigante deste campo a procurar uma marca para trabalhar.

Falamos da Canon, uma das marcas mais relevantes e importantes no campo da fotografia. Por enquanto ainda não tem uma marca com quem vá trabalhar, mas esta marca quer reunir com os potenciais parceiros para que possa avaliar qual a que mais agradará.

O que não se sabe também ainda é como esta parceria da Canon poderá funcionar. Existe a dúvida se irá fornecer lentes para os smartphones ou se será mais restrita, focando-se apenas em software e em afinações e calibrações de pormenor essenciais em muitos casos.

Também, segundo o que se sabe, não deverá ser uma parceria que vá remodelar o mercado e trazer algo novo e completamente revolucionários. Deixa de fora as grandes marcas e será mais para projetar a Canon e a marca do que trazer algo que ajudará de forma definitiva o que os utilizadores têm acesso.

Ainda assim, e caso se confirme a chegada da Canon ao mercado dos smartphones, será certamente uma adição importante. Com a grande parte da concorrência já a fornecer parte da sua tecnologia, a marca terá de apostar muito para estar ao mesmo nível e com a mesma qualidade na fotografia