Mais privacidade! Usernames chegam ao Signal para manter o seu número de telefone privado

O Signal sempre se focou em garantir aos utilizadores uma privacidade grande, mantendo-os protegidos. Têm sido muitas as novidades e melhorias nesta área chave e agora uma nova foi revelada. Muito em breve, os utilizadores vão poder usar usernames no Signal para manter o seu número de telefone privado.

O cuidado que o Signal tem na privacidade e segurança tornam-no a escolha mais usada por muitos para a troca de mensagens. Esta é uma preocupação constante e que está presente em todas as novidades. O mais recente lote de melhorias anunciadas mostra isso mesmo.

O seu número de telefone não estará visível

A primeira novidade vem garantir que os utilizadores podem manter o anonimato e não revelar o seu número de telefone de forma natural. A opção padrão que passa a estar ativa é que o número de telefone estará escondido e não acessível a todos.

Se usar o Signal, o seu número de telefone não estará mais visível para todas as pessoas com quem conversa normalmente. As pessoas que têm o seu número guardado nos contactos do telefone ainda verão o seu número de telefone, pois já o conhecem.

Usernames para mais privacidade no Signal

A segunda novidade vem elevar ainda mais a privacidade. Falamos dos usernames, que passam a estar disponíveis para todos. Estes permitem identificar o utilizador, abandonando-se assim o número de telefone, que deixa de circular visível.

Se não quiser fornecer o seu número de telefone para uma nova conversa no Signal, agora pode criar um username exclusivo. Este não é um identificador permanente e não é visível para as pessoas com quem já conversa. É simplesmente uma forma de iniciar uma conversa no Signal sem partilhar o seu número de telefone.

Por agora, estas opções estão em testes na versão beta e serão disponibilizadas para todos nas próximas semanas. Importa destacar que mesmo quando esses recursos chegarem a todos, é necessário ter a versão mais atual do Signal para os poder aproveitar em pleno.