Mesmo com muitas propostas de serviços e apps de mensagens no mercado, o Telegram tem-se mantido no topo e uma alternativa que todos ponderam usar. Este está agora a celebrar 10 anos e traz muitas novidades. A maior delas é mesmo a chegada das Stories a todos os utilizadores.

Ao celebrar o seu décimo aniversário, a app de mensagens de Pavel Durov quer crescer e melhorar ainda mais. Para isso escolheu várias novidades, algumas delas já acessíveis aos utilizadores da sua versão paga.

A primeira e mais importante é mesmo a chegada das Stories a todos os utilizadores. Permite partilhar momentos rapidamente e saber mais dos amigos. Foi, de longe, o recurso mais pedido na história do Telegram, e foram vários meses a serem inovados e a definir o formato final.

Para capturar cenas de todos os ângulos, os Stories podem captar fotos ou gravar vídeos com a câmara frontal e a câmara traseira dos dispositivos ao mesmo tempo. Isso permite escolher qual câmara vai para onde, mesmo durante gravações.

Oferece também 4 configurações de privacidade: Todos, Meus Contactos, Amigos Próximos e Contactos Selecionados. Cada opção pode ser totalmente personalizada, permitindo que inclua ou exclua qualquer utilizador. Para manter um story ainda mais privado, pode desativar as capturas de ecrã no Telegram.

Os Stories podem existir entre 6, 12, 24 ou 48 horas. Também os pode publicar no perfil, organizados numa grelha. Pela primeira vez na história das redes sociais, poderá atualizar qualquer elemento a qualquer momento, sem precisar apagar e publicar tudo do zero.

Esta novidade está já acessível, com muitas mais novidades e funcionalidades. O Telegram tem tudo detalhado e acessível para ser consultado. Há também, neste 10º aniversário, muito para conhecer, diretamente do seu criador, Pavel Durov.