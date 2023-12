WhatsApp: as mensagens de voz tornaram-se agora ainda mais privadas

A aposta do WhatsApp na segurança e na privacidade dos utilizadores tem sido grande nos últimos anos. Quer por um lado garantir que nada sai do controlo dos utilizadores e que essa informação está protegida. A mais recente novidade, agora revelada, torna as mensagens de voz ainda mais privadas.

Esta nova funcionalidade segue a chegada de outras, como a Visualização única para fotos e vídeos, que aconteceu em 2021, queria adicionar outra camada de privacidade às suas mensagens. Agora, essa capacidade é alargara e o WhatsApp anunciou que já é possível enviar uma mensagem de voz que desaparece após ser ouvida.

Dedicada para quando tem de transmitir informação sensível por voz, esta capacidade garante uma cama de segurança adicional a toda a rede do WhatsApp. Agora já pode partilhar informações sensíveis numa mensagem de voz sem ter preocupações.

Tal como acontece com as fotos e vídeos com Visualização única, as mensagens de voz com Visualização única vão estar claramente marcadas com o ícone "única" e só podem ser reproduzidas uma vez. O utilizador após ouvir a mensagem, esta simplesmente deixa de estar disponível e desaparece para ser ouvida novamente.

Também como todas as mensagens pessoais, o WhatsApp protege as mensagens de voz com encriptação ponto a ponto por predefinição. A funcionalidade Visualização única é apenas mais um exemplo dos esforços contínuos feitos pela Meta, relativos à inovação na privacidade.

Para facilitar o envio deste tipo de mensagens, a Meta não alterou o processo já conhecido, mas criou apenas uma ligeira alteração. O utilizador deverá ativar a opção de Visualização única na interface de gravação de mensagem, sendo depois também marcada com um simbolo específico do lado do destinatário.

As mensagens de voz com Visualização única vão ser implementadas globalmente ao longo dos próximos dias. Tudo dependerá da atualização da app dedicada ao WhatsApp e da sua libertação pela Meta para mais e mais utilizadores.