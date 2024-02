OPPO partilha nova visão sobre Inteligência Artificial e 6G

Sim, é verdade, ainda estamos na era do 5G e em muitos locais ainda não há cobertura. Mas já muito se fala do 6G que será uma realidade dentro de poucos anos. A OPPO partilhou a sua visão sobre a Inteligência Artificial e o 6G.

A OPPO, empresa global de tecnologia, revelou hoje a sua visão para o papel transformador que o 6G desempenhará no futuro do setor das comunicações em dois novos white papers: 2023 OPPO 6G White Paper e OPPO 6G Security White Paper.

Numa altura em que estão a ser elaboradas normas internacionais para a tecnologia 6G, os dois documentos analisam as novas possibilidades representadas por uma nova era de conetividade inteligente e traçam um plano tangível para o futuro do 6G.

No primeiro white paper, a OPPO explora a forma como o 6G ativará dois novos mercados de biliões de utilizadores mutuamente habilitados — a computação móvel de IA e o metaverso móvel — com base numa transmissão de dados mais rápida e multidimensional, capacidades de IA melhoradas e perceção de dados melhorada para fundir os mundos físico e virtual.

Para atender às exigências da comunicação 6G e da computação de IA, a OPPO apresentou um design de sistema "kernel minimizado" que fornece um conjunto básico de recursos comuns acessíveis através de um subsistema principal mínimo, juntamente com um conjunto de subsistemas otimizados para casos de utilização específicos. Ao utilizar uma abordagem de "mudança de kernel mínimo para completo", a conceção do sistema proposto permite o acesso mediante pedido às unidades de processamento otimizadas, alcançando um desempenho de rede eficiente e flexível com baixos custos e baixo consumo de energia para fornecer as bases para futuros sistemas de comunicações.

No segundo white paper, a OPPO aborda os desafios e requisitos de segurança para as redes 6G. Este analisa a forma como as prioridades de segurança do 6G passarão da segurança da transmissão de dados para a segurança dos próprios dados e da privacidade do utilizador.

A fim de resolver esta questão, a OPPO está a explorar tecnologias, incluindo a cadeia de blocos, a segurança da camada física, a segurança da IA e a segurança pós-quântica, com o objetivo de criar uma arquitetura de segurança inteligente 6G de confiança zero. Esta arquitetura visa proteger a segurança e a privacidade dos dados dos utilizadores e dos serviços, introduzir de forma flexível novas capacidades de segurança com base nas ofertas de serviços e adaptar o futuro desenvolvimento da segurança em tempo real.