China quer limitar o uso de telemóvel nas crianças ao máximo de 2 horas por dia

Para onde quer que vamos, se virmos crianças o mais normal é que estas estejam acompanhadas pelos seus smartphones ou tablets. Mas esta é uma realidade que preocupa significativamente a China e, como tal, agora o país asiático pretende apertar ainda mais o certo e limitar o uso do telemóvel por crianças até ao máximo de 2 horas por dia.

Crianças chinesas vão apenas poder usar o telemóvel 2 horas por dia

Já estamos habituados a receber notícias sobre as regras mais apertadas impostas pelo governo Chinês aos seus habitantes, sobretudo no que respeita à tecnologia. Por exemplo, nem todos os jogos eletrónicos são permitidos no país, havendo apenas uma parte deles que passa no crivo da censura por respeitarem determinados requisitos.

E quando falamos dos mais pequenos com telemóveis ou tablets, a mão firme chinesa também se faz sentir com bastante frequência. Mais recentemente, a China propôs uma nova imposição onde pretende limitar no máximo a 2 horas diárias a utilização do smartphones pelas crianças. Já no ano passado, o país implementou um limite de 3 horas por semana para jogar, sendo que 70% das crianças cumpriram essas mesmas ordens.

Na nova proposta, inclui-se a utilização de smartphones, tablets e também smartwatches. Contudo, o tempo limite estabelecido depende da idade da criança. Por exemplo, crianças de 8 anos apenas poderão aceder cerca de 40 minutos a estas tecnologias e quando tiverem 12 anos já poderão estar até 1 hora. Ao completarem 16 anos, esse tempo alarga para 2 horas por dia, no máximo. Mas esta utilização não deverá acontecer entre as 22h00 e as 06h00.

De uma forma geral, esta proposta propõe:

Impedir o uso de tecnologias entre as 22h00 e as 06h00

Lembrar para se fazerem pausas a cada 30 minutos

Permitir que os pais definam um horário de uso

Impedir redefinição das configurações de fábrica, podendo apenas ser feita com permissão dos pais

Ter esta app de controlo sempre presente, sem a possibilidade de a desinstalar

Mas existem ainda outras orientações adicionais, referentes ao conteúdo que é visualizado. Ou seja, as crianças com menos de 3 anos apenas podem ouvir músicas e conteúdos infantis adequados à sua idade. Já entre os 4 e os 8 anos podem ver conteúdos educativos e ao chegar aos 9 anos é permitido verem habilidades úteis, conteúdos de ciência e notícias ajustadas à idade. A partir dos 13 anos podem aceder a "conteúdos divertidos que trazem algo positivo para as suas vidas" e aos 17 anos já podem ver informações para essa idade, embora aqui não haja muitos mais detalhes.

Por fim, a proposta ainda exige que os conteúdos visualizados reflitam os valores socialistas e que não sejam exibidos conteúdos que possam afetar negativamente a saúde física ou mental dos menores.