O smartwatch Nothing Watch (1) poderá ser uma realidade muito em breve

A Nothing tem mostrado que é capaz de criar equipamentos únicos e tem para breve muitas novidades importantes. O novo smartphone será uma realidade, mas a marca parece ter a ser preparada uma surpresa. Falamos do Nothing Watch (1), um smartwatch que deve manter a linha da marca.

Mais que o hardware que está nos equipamentos da Nothing, as suas propostas destacam-se pelo seu design e pela imagem que transmitem. Isso foi visto no primeiro smartphone e nos buds que se seguiram. Deverá também ser repetido no próximo smartphone.

A somar a esta novidade, a Nothing deverá ter mais uma surpresa a ser preparada. Falamos de um smartwatch, que a marca deverá ter já quase pronto. Este poderá eventualmente ser lançado ao mesmo tempo que o Nothing Phone (2), para assim ter uma oferta muito mais alargada.

While the #NothingPhone2 is right around the corner, if you remember, I spotted this trademark, dubbed CMF By Nothing a couple of months ago.



Well, turns out it's a smartwatch.

Have also spotted the Nothing D395 in the smartwatches category on the Indian BIS certification … pic.twitter.com/0npHX0Zy0r