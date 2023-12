Escolas da RÃºssia vÃ£o proibir a utilizaÃ§Ã£o de smartphones

Ao entrarmos numa escola, rapidamente vemos os alunos, desde os mais pequenos aos mais velhos, acompanhados pelos seus telemóveis. No entanto, as recentes notícias indicam que a Rússia vai proibir a utilização de smartphones nas suas escolas primárias e secundárias.

Smartphones serão banidos das escolas russas

Segundo as notícias recentes, a Duma da Rússia aprovou uma emenda à sua "Lei da Educação" cuja alteração define que as ferramentas de comunicação, como os smartphones, devem ser proibidas nas escolas primárias e secundárias do país. Os detalhes revelam que esta alteração vai ser oficialmente implementada no 1º dia de dezembro do próximo ano de 2024.

De acordo com os regulamentos, as escolas primárias e secundárias russas só permitem o uso do telemóvel nos estabelecimentos para fins educativos e em caso de emergências. As informações disponíveis indicam que a alteração à lei não é clara nem especifica onde é que os alunos devem guardar os seus telemóveis. Para além disso, a alteração à Lei da Educação prevê ainda que os cursos trabalhistas vão voltar às escolas como uma disciplina obrigatória.

Já no ano passado, o país de Putin tinha proibido o uso de telemóveis nas salas de aulas das escolas primárias e secundárias, como forma de evitar que os dispositivos móveis afetassem a atenção dos alunos e os distraíssem de ouvirem os conteúdos das aulas.

Numa sondagem também realizada anteriormente na Rússia, os resultados mostraram que mais de metade dos professores apoiava a proibição total da utilização dos telemóveis nas escolas. Por sua vez, apenas 30% dos pais concordava com este impedimento.

Esta é uma questão que causa, naturalmente, alguma discussão, uma vez que, embora o telemóvel no espaço académico possa afetar a socialização e a atenção dos alunos, acaba por ser uma forma de comunicação rápida entre os filhos e os pais em horário escolar. Em junho de 2023 também realizámos uma questão acerca deste tema onde 83% dos participantes concordavam com a proibição do uso de telemóveis nas escolas portuguesas. ​