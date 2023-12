A Tesla já habituou os seus clientes a ter uma atualização no final do ano que reúne um lote de novidades. Este ano não será diferente e esta está prestes a chegar, tendo agora revelado as melhorias que prepara. Uma delas dá aos Tesla a ligação para o 112 em caso de acidente, mas há muitas mais novidades.

Carros Tesla são atualizados constantemente

Ao longo dos anos a Tesla tem conseguido melhorar os seus carros de uma forma inteligente, instalando funcionalidades práticas. Através de uma simples atualização, estes carros elétricos recebem novidades e melhorias que outras marcas não conseguem dar às suas viaturas, seja de que forma for.

A grande atualização da Tesla de 2023, conhecida todos os anos como "Holiday Update", prepara mais um lote de alterações e novas funções muito interessantes. Uma das que mais irá atrair os condutores é a possibilidade que os carros da marca agora têm de ligar para o 112 caso detetem que os airbags do carro dispararem num acidente.

Entre as restantes novidades, há destaque para mais algumas melhorias. Falamos do suporte para Apple Podcasts, o suporte para headfones Bluetooth no ecrã traseiro, uma versão atualizada da assistência ao parque com visuais 3D e novos indicadores de ponto cego.

Há ainda a capacidade dada aos proprietários de carros da Tesla de não precisarem de um pen USB separado para cada espetáculo de luzes que desejarem usar. Os carros da marca poderão lê-los a partir de uma única unidade de armazenamento. Embora a atualização adicione as câmaras do pilar B à visualização Live Sentry na app Tesla, estas não vão gravar eventos Dashcam e Sentry Mode (modo Sentinela).

O anúncio desta nova atualização surge depois de uma publicação no X ter revelado que esta seria uma porcaria. Para defender a sua marca e os carros elétricos da Tesla, Elon Musk, respondeu simplesmente dizendo que: "Precisamos intensificar o nosso jogo".

Depois de muitos anos com atualizações muito ricas, esta poderá ser considerada por muitos como pouco interessante. Ainda assim, ter jogos no ecrã traseiro, como irá acontecer, é certamente mais seguro e importante que muitos outros extras visuais que pudessem surgir.