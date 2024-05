Mais recente carro da Bugatti está a ser comparado com um carro de Fórmula 1

A Bugatti conseguiu uma peça extraordinária em todos os sentidos. Após testes realizados em circuitos de corrida, a empresa afirmou que o Bugatti Bolide oferece uma experiência de condução comparável à de um carro de Fórmula 1, pelo menos em termos de aceleração à saída das curvas.

Bolide, um conceito tornado realidade

Quando o conceito foi anunciado há quatro anos, muitos duvidaram que o resultado final fosse semelhante. Apesar de ligeiramente menos potente do que o conceito original, que tinha 1.826 cavalos, a Bugatti conseguiu uma máquina comparável a um carro de Fórmula 1.

O Bolide destaca-se em praticamente todos os domínios técnicos de construção. Trata-se de um automóvel desportivo com 1.578 cavalos de potência, graças ao seu motor W-16 quad-turbo de 8 litros e tração integral (como o Chiron), embora - e isto é fundamental - muito mais leve, com 1.240 quilos, o que o aproxima de um carro de Fórmula 1.

O modelo incorpora um chassis monocoque em fibra de carbono desenvolvido em colaboração com a Dallara, e a carroçaria, equipada com spoilers, proporciona três toneladas de downforce, permitindo ao Bolide atingir até 2,5 g de downforce lateral (mais uma vez, com valores que rivalizam com um carro de F1).

A Bugatti até exagerou em algumas das características do carro

O Bolide ostenta uma velocidade máxima de 380 km/h, ligeiramente inferior à do Chiron, mas na pista não tem rivais do seu género graças a um sistema de carbono único que permite uma potência de travagem semelhante à de um monolugar, apesar do seu peso significativamente superior. Espantoso, sim, mas aparentemente não existem pistas com a distância mínima (dois quilómetros em linha reta) para usufruir desta aderência premium.

Sendo um veículo que foi originalmente concebido para as pistas, a condução não é particularmente confortável, dizem. O interior está bem decorado com pele e fibra de carbono, mas não foi concebido para viagens longas.

Com um preço de cerca de quatro milhões de dólares e limitado a apenas 40 unidades, o Bolide é simplesmente um sonho para a grande maioria dos mortais. Contudo, apesar do seu potencial em pista, é provável que muitos destes superdesportivos acabem em coleções privadas exclusivas...

