Combustíveis: Preços vão voltar a subir… saiba quanto

Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) para a próxima semana. As notícias não são boas, isto porque os preços do gasóleo e gasolina por litro vão subir já na próxima segunda-feira. É melhor atestar o depósito até domingo. Saiba quanto vai aumentar.

Combustíveis: gasóleo vai subir 1,5 cêntimos e gasolina 2 cêntimos por litro

A previsão da AWAY para a evolução do preço dos combustíveis a partir da próxima semana de 17 a 23 de julho, aponta para o preço de venda ao público do gasóleo simples subir entre 1,5 a 2 cêntimos por litro (até 0,02 euros/litro) e o preço de venda ao público da gasolina simples 95 subir entre 0,5 a 1 cêntimo por litro (até 0,01 euros/litro).

Ainda assim, é importante salientar que os valores podem variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o preço médio do litro de gasolina em Portugal custa atualmente 1,664 euros enquanto o do gasóleo vale 1,421 euros/litro.

Para saber onde encontrar os preços mais baixos na região onde precisa de abastecer, veja aqui.