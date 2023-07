Análise: ZimaBoard – “O primeiro servidor de placa única hackável do mundo”

O título diz tudo. Lançado sob esse slogan, o ZimaBoard é um Mini PC de placa única de baixo custo projetado para geeks (mas não só), com grande capacidade de expansão e apropriado para trabalhar como um micro-servidor. Já o analisámos e ficámos fãs. Saiba tudo o que é capaz.

O ZimaBoard nasceu de um projeto de enorme sucesso na plataforma Kickstarter, tendo sido financiado em 4905 %. A forma como foi apresentado ao mundo, demonstrando as vertentes mais interessantes onde poderia ser usado, foi determinante para alcançar tamanho sucesso... e a prova está aqui.

Entre várias finalidades, esta máquina poderá servir como Home Server (grande repositório de apps à distância de um clique), Hardware Router (VPN/FTP/TS/QoS/Firewall) ou um sistema Edge Intelligence (gestão de dados para IoT).

Especificações

O Mini PC ZimaBoard é um computador ultra-compacto, de baixo consumo, mas com interfaces que o destacam de qualquer outro dispositivo nesta gama de preço.

É disponibilizado em 3 versões, onde apenas difere o processador e a memória RAM. Em concreto, traz um CPU Intel Celeron N3350 Dual-Core com 2 GB RAM na versão base, um CPU N3450 Quad-Core com 4 GB RAM na versão intermédia, e o mesmo N3450 Quad-Core mas com 8 GB RAM na versão mais avantajada, todos com TDP de 6W.

O armazenamento interno para acomodar o sistema operativo é eMMC 5.1 de 32 GB, mas naturalmente pode utilizar o armazenamento a partir de outra interface da sua preferência para acomodar o sistema operativo.

Quanto à conectividade, tem 2 portas SATA 3.0 6Gbps (com potência suficiente para alimentar um disco HDD de 3.5"), 2 portas Ethernet 1 Gbit, 1 porta PCIe 2.0 4x e 1 porta mini-DisplayPort 1.2 com suporte para 4k@60Hz.

O arrefecimento é passivo (sem ventoinha, completamente silencioso), suporta virtualização Intel VT-d e VT-x, suporta instruções avançadas de encriptação AES-NI, transcoding de video 1080p e descodificação por hardware de H.264, H.265, MPEG-2 e VC-1.

Finalmente, tem dimensões de 138,7 x 81,4 x 34,9 mm e pesa apenas 278g. Abaixo pode ver o modelo 3D oficial do ZimaBoard. Pode ver as especificações completas nesta tabela.

A embalagem é compacta, traz o ZimaBoard, o transformador de corrente, o cabo de ligação SATA para 1 drive e o manual de instruções rápidas.

CasaOS - o sistema operativo ideal para ter em casa

Por uma questão de facilidade de utilização, e possivelmente por ser a maioria dos casos de uso deste Mini PC, o sistema operativo pré-instalado é o CasaOS. Trata-se de um sistema baseado no poderoso Debian, mas moldado às necessidades domésticas.

É um sistema operativo baseado em apps, que podem ser instaladas a partir da App Store e que correm em containers. As apps estão disponíveis a partir de várias fontes, onde nativamente o CasaOS disponibiliza (neste momento) 41 apps, mas que facilmente pode adicionar as apps disponibilizadas pela comunidade, fazendo assim o valor crescer para mais de 150.

Mas não se fica por aqui! É possível instalar qualquer Docker Image/CLI e passar a ter disponível a nova aplicação a partir do CasaOS, num porto dedicado e sempre disponível. Portanto, uma infinidade de possibilidades!

O acesso ao CasaOS é simples. Basta abrir o endereço http://casaos.local/ a partir de um browser, com as devidas credenciais, onde poderá gerir e aceder a todas as apps instaladas.

Um servidor em casa, para armazenamento, domótica e multimédia

As opções são muitas. Só precisa de escolher e começar a usar.

Na gestão de ficheiros e armazenamento, é simples ter o seu próprio "Dropbox" (app FileBrowser), com acesso a partir do exterior (se assim entender) e partilha com outros utilizadores. Um sistema de backups e sincronização automática entre dispositivos é também determinante (app Syncthing) e, principalmente para programadores, um sistema de controlo de versões está ao alcance de 2 cliques, onde poderá ter o seu próprio servidor Git (app Gitea).

Na domótica, a mais completa e abrangente aplicação também está presente, o HomeAssistant, que pode utilizar para monitorizar e controlar toda a casa (e não só). E depois, claro, também é simples ter o seu próprio "Netflix" (apps Plex, Jellyfin ou Emby), o seu "Spotify" (app Lidarr) ou o seu "Google Photos" (app PhotoPrism). E isto são meros exemplos...

Mas... e o "verdadeiro" sistema operativo?

A utilidade deste dispositivo não se fica por aqui. Ligado a um monitor, tem à disposição um sistema operativo Linux completo, com todas as vantagens que isso poderá trazer. No meio disto tudo, o CasaOS pode ser considerado como um "serviço" que abre caminho para dezenas de apps com acesso simples, rápido, organizado e otimizado, onde tem sempre disponível um Linux Debian robusto.

Este sistema pode mesmo servir como box de TV ou Media Center, para usar com o Plex ou o Kodi ligado à sua TV, ou mesmo com emuladores de jogos Retro que nos oferecem tanta nostalgia. E é claro, uma suite de Office e browser estão sempre disponíveis para servir de computador pessoal... sempre com os serviços do CasaOS a correr em segundo plano.

Prefere um Router topo de gama? Use com OpenWRT ou pfSense

Quando o assunto é roteamento, há quem queira de controlar a sua rede local ao máximo, e isso é algo que nenhum Router no mercado consegue oferecer por este preço.

O ZimaBoard, com o hardware que oferece em conjunto com sistemas operativos como OpenWRT ou pfSense, tem plena capacidade para funcionar como um Router avançado. Consegue, portanto, suportar uma VPN cifrada, filtrar todo o tráfego na rede (firewall), implementar traffic-shaping e QoS, entre muitas outras características fantásticas disponíveis nesses sistemas operativos.

O segredo aqui é simples: duas portas Ethernet Gigabit. Com esta configuração de rede e um processador suficiente capaz de tratar toda esta gestão de tráfego, como é o caso do Intel Celeron Apollo Lake, estão reunidas as condições necessárias para um Router de topo por pouco dinheiro.

Para não haver confusão, estamos a falar de um Router, e não de um Router + Access Point. Portanto, o acesso Wi-Fi deverá ser garantido por outro dispositivo que receberá a ligação de rede direta do ZimaBoard ou de um switch, tal como demonstra o esquema abaixo.

Veredicto

Se anda à procura de um computador para servir de NAS, de servidor multimédia e de sistema de monitorização e controlo para a sua casa (Home Assistant), o ZimaBoard é a melhor compra que pode fazer considerando o seu preço. Se já usa um RaspberryPi com estas funcionalidades, então este é o passo que precisa dar para tornar tudo mais rápido, seguro e abrangente, preparado para os próximos anos.

É uma board que permite grande flexibilidade, não apenas pelas 2 portas SATA 3.0 e a saída mini-DP com 4k@60Hz, mas principalmente pela porta PCIe 2.0 4x que expandir para interfaces muito diversificadas. Falo, por exemplo, de adaptadores PCIe para rede 10 Gbit ou 4x 1 Gbit, adaptador para 4 portas SATA, adaptador para 2 sockets NVMe, entre outros.

Tem ainda a vantagem de ser muito compacto e totalmente silencioso, já que não tem qualquer ventoinha, utilizando apenas o dissipador passivo para arrefecer.

Por se ter relevado um produto muito apetecível aquando do seu financiamento público, há uma comunidade interessante a suportar o desenvolvimento de novas funcionalidades e adaptação de muitas mais aplicações. O projeto é promissor.

O ZimaBoard está disponível por um preço a partir de $119,90 (~109,50€) com IVA incluído, para o modelo ZimaBoard 232, com portes gratuitos e envio feito a partir da Europa. O modelo ZimaBoard 832 custa $199,90 (~182,70€). Poderá ainda obter um desconto de 10% mediante a inscrição na newsletter oficial, a partir do site.

ZimaBoard

O Pplware agradece à ZimaBoard pela cedência da unidade para análise.