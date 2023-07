Meta vai bloquear o acesso ao Threads aos utilizadores da UE por VPN

Os utilizadores da União Europeia para aceder à nova rede social da Meta, Threads, tinham que recorrer a uma VPN e instalar a app via APK. No entanto, a empresa de Zuckerberg já admitiu que está a bloquear esse acesso.

Tal como já aqui explicámos, para aceder à rede social Threads, o Twitter da Meta, os utilizadores tinham que recorrer a uma VPN e ao APK da aplicação. Até agora este método estava a funcionar como esperado, mas a Meta já está a tomar medidas no sentido de bloquear qualquer forma de acesso a partir da União Europeia.

Na conta do Pplware, por exemplo, não temos conseguido fazer publicações há algumas horas, além de outros erros de atualização de feed.

Tal como refere o consultor Matt Navarra, o conteúdo, as notificações e os perfis não serão carregados corretamente. Alguns utilizadores estão mesmo a usar o Threads sem recurso à VPN, depois de se terem registado através de uma, contudo, o acesso poderá ficar comprometido.

O Threads está atualmente indisponível na maioria dos países europeus e tomamos outras medidas para impedir que as pessoas desses países tenham acesso aos tópicos. A Europa continua a ser um mercado muito importante para a Meta e esperamos poder levar Threads a mais países no futuro

Em comunicado, a Meta refere que está a tomar "novas medidas" para impedir que as pessoas tenham acesso ao Threads em países europeus onde a app não está disponível. Acrescenta, no entanto, que a Europa é um "mercado muito importante" e não o quer deixar de fora com esta novidade, mas não há previsões para o seu lançamento oficial.

A entrada do Threads na UE está dependente da avaliação das suas políticas, para perceber se estão em conformidade com a Lei dos Mercados Digitais. Existe depois todo um conjunto de situações que colocam a atuação da Meta em questão, nomeadamente uma série de processos que enfrenta no território, relacionados, por exemplo, com a exibição de publicidade direcionada.