E Porque Hoje é Sexta

Pela primeira vez na minha vida, fui a uma reunião da tão criticada Igreja Universal do Reino de Deus e partilhei as práticas e orações com os presentes.

Nesse dia, o Pastor aproximou-se do lugar onde eu estava, olhou-me fixamente e apontou-me o dedo.

Piedosamente, ajoelhei-me e ele colocou as suas mãos na minha cabeça e clamou em voz alta:

- Você hoje vai caminhar.

E eu respondi-lhe em voz baixa:

- Mas eu não tenho nenhum problema de locomoção.

Ele ignorou a minha resposta e quase aos gritos, exclamou:

- Irmão, hoje você vai caminhar!

Todos os presentes na Assembleia, com as mãos no ar, começaram a chorar e a dizer:

- Você vai caminhar!

Mais uma vez, tentei explicar que não tinha nenhum problema com os meus membros inferiores, mas foi em vão.

Cada vez mais forte e com mais energia, ele repetiu:

- Você vai caminhar!!!

Enquanto a Assembleia, em transe, gritava ainda mais forte:

- Irmão, você vai caminhar!!!

Optei por calar-me e deixar passar aquele momento embaraçoso.

Quando o acto acabou, deixei a Assembleia, e acreditem ou não, o raio do pastor tinha razão... Tinham-me roubado o carro!!!