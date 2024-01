Dacia Spring acaba de sofrer uma queda de preço chocante na Alemanha

Nas últimas semanas, têm sido publicadas várias notícias sobre uma questão verdadeiramente curiosa: a descida "repentina" do preço dos automóveis elétricos nos mercados onde perderam os apoios fiscais. Um dos últimos casos a juntar-se a esta tendência surpreendente é o Dacia Spring. O elétrico da marca romena acaba de sofrer uma queda de preço chocante na Alemanha.

Dacia Spring com um super preço

A Dacia, marca romena do Grupo Renault, lançou em 2021 o seu elétrico, procurando que fosse o mais acessível do mercado. Os números não enganam e de facto o veículo foi dos mais vendidos a particulares em Portugal no ano de 2023. No entanto, este modelo está, neste momento, em destaque pelo seu surpreendente preço.

Nas últimas semanas, têm sido publicadas várias notícias sobre uma questão verdadeiramente curiosa: a descida "repentina" do preço dos automóveis elétricos nos mercados onde perderam os subsídios públicos. O último a juntar-se a esta tendência é o Dacia Spring, que acaba de sofrer uma queda de preço chocante na Alemanha.

Segundo informações, isto acontece poucos dias depois de o carro elétrico de baixo custo da Dacia ter visto o seu preço cair magicamente em França em 11%, depois de ter sido excluído dos subsídios pelo Governo francês, que impôs uma regra que retira os subsídios aos carros fabricados fora da Europa.

Agora é a Alemanha que se junta a este movimento, lançando um desconto de 10.000 euros para a primavera. Uma oferta para todas as versões que estará ativa até 31 de março, e que deixa o preço deste carro urbano a uns sumarentos 13.000 euros. E sem papelada, sem devoluções e sem complicações.

É claro que, com esta oferta, a Dacia procura evitar o colapso das vendas e a acumulação de stocks nos seus concessionários, mesmo que seja com uma venda que quase certamente não terá margem de lucro, e é até possível que resulte em prejuízo.

Então o que se passa na Europa?

Este é um cenário já abordado há vários meses. Como referido, também não se trata de um caso isolado. Na Alemanha, a supressão do subsídio de 4500 euros provocou uma vaga de ofertas de praticamente todas as marcas para os seus automóveis elétricos.

Por exemplo, a KIA oferece o desconto de 6750 euros para os modelos encomendados em 2023 e de 4500 euros para os encomendados até 31 de março de 2024. O mesmo se aplica à Mercedes ou à Smart, que também oferecem 4500 euros, ou à Toyota e à Lexus, que mantêm os 6750 euros para os modelos do ano passado e 4500 euros para os modelos deste ano.

A Renault, por seu lado, baixou a sua oferta promocional, com um desconto de 3000 euros para os automóveis matriculados em 2024 e até 31 de março. Isto inclui o novo Scenic, que com esta contribuição atinge um preço inicial de apenas 35.000 euros, na versão de 60 kWh e 430 km WLTP, enquanto a variante de longo alcance, 87 kWh e 625 km WLTP, começará por volta dos 42.900 euros.

O mercado está muito interessado na reação das marcas após o mês de abril. Este é o prazo final para a maioria dos programas de descontos dos construtores. Isto... se os incentivos fiscais não forem reativados até lá.