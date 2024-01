NASA adia as primeiras missões tripuladas Artemis… viagem à Lua fica para o ano!

A NASA adiou o seu plano de enviar quatro astronautas para uma viagem à Lua na missão Artemis II, anunciando que esta não terá lugar antes de setembro de 2025.

Era uma das grandes promessas para este ano de 2024: o aguardado regresso à Lua, pela missão Artemis II da NASA. Contudo, a agência anunciou o adiamento do seu plano de enviar quatro astronautas para o nosso satélite natural, em novembro. A par disso, partilhou que a missão não terá lugar antes de setembro de 2025.

No mesmo anúncio feito ontem, terça-feira (9), o chefe da NASA, Bill Nelson, disse que a primeira aterragem tripulada, inicialmente prevista para 2025 como parte da Artemis III, será afinal lançada em setembro de 2026 (na melhor das hipóteses).

Como recordamos a toda a gente, a segurança é a nossa principal prioridade. Para dar às equipas da Artemis mais tempo para enfrentar os desafios dos primeiros desenvolvimentos e da integração, vamos dar-lhes mais tempo para a Artemis II e III.

Explicou Bill Nelson aos jornalistas, durante uma teleconferência.

Apesar deste adiamento, o chefe da NASA acrescentou que a Artemis IV, que também envolverá uma aterragem lunar tripulada, continua a estar prevista para setembro de 2028.

Este tipo de atraso não é invulgar, ainda mais quando se trata de missões tão complexas.

De facto, embora a missão Artemis I, em 2022, que testou o novo foguetão do Space Launch System da NASA e enviou uma nave espacial Orion sem tripulação para um sobrevoo da Lua, ter sido um grande sucesso, foram detetadas irregularidades no escudo térmico da nave espacial causadas pela reentrada a alta velocidade na atmosfera terrestre. Os engenheiros estão, atualmente, a trabalhar para corrigir esta situação.

Além disso, as equipas da NASA estão também a resolver um problema com a bateria da Orion, e com um componente do circuito responsável pela ventilação do ar e pelo controlo da temperatura.

De qualquer forma, a NASA está decidida a avançar com o programa Artemis, que visa, a longo prazo, estabelecer uma base lunar para estadias prolongadas.