Portugal vai andar a alta velocidade: aprovado concurso público para o TGV

O projeto do TGV, em Portugal, está em cima da mesa há anos e a descrença relativamente à sua execução começou a imperar. Contudo, o primeiro mês de 2024 ainda não vai a meio e já há novidades: "hoje é um dia histórico para a mobilidade e para o transporte público", disse António Costa, na sequência da votação favorável para o projeto de alta velocidade ferroviária.

António Costa assinalou o "dia histórico" da aprovação, pelos partidos, do lançamento do projeto de alta velocidade ferroviária, em Portugal, saudando a "maturidade democrática" do processo.

Acho que é um momento que deve ser aplaudido, porque revela enorme maturidade democrática, e que é particularmente importante para um país onde as obras públicas são obsessivamente discutidas, e obsessivamente adiadas.

Disse António Costa, em Vila Nova de Gaia, acrescentando que "num momento de grande agitação política, a Assembleia da República ser capaz de uma esmagadora maioria votar a favor e dizer 'abram lá o concurso', acho que é muito importante e deve encher, todos os democratas, com muito orgulho".

Segundo António Costa, o investimento "é estrutural para a descarbonização da mobilidade, para encurtar as distâncias entre as duas áreas metropolitanas, para substituir muitas das viagens que hoje se fazem de avião ou por automóvel".

Conforme víamos, em 2022, na maioria das linhas, em Portugal, ainda circulavam comboios a "baixa velocidade". Assim sendo, as mudanças que este projeto trará são esperadas e significativas.

Depois de larga espera, o lançamento do concurso público para o TGV está aprovado, com um financiamento europeu de 729 milhões de euros que se perderiam se este não fosse lançado até ao final do mês.