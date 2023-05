Imagine consumir energia e não ter de a pagar? Na Finlândia o preço da luz esteve negativo

Os preços da eletricidade na Finlândia ficaram negativos devido a um enorme excesso de oferta de energia hidroelétrica limpa. Como tal, por alguns momentos os fornecedores estavam quase doar energia. A Finlândia passou da pobreza energética ao excesso de energia em apenas alguns meses.

Preço da eletricidade na Finlândia reduzir 75%

Na quarta-feira, a Finlândia teve de lidar com um problema invulgar: eletricidade limpa tão abundante que levou os preços da energia para o negativo. Enquanto grande parte da Europa enfrentava uma crise energética, o país nórdico informou que os preços da energia à vista caíram abaixo de zero antes do meio-dia.

Isto significa que o preço médio da energia para o dia foi "ligeiramente" abaixo de zero, disse Jukka Ruusunen, diretor executivo do operador de rede da Finlândia, Fingrid, à emissora pública finlandesa Yle.

Segundo informações, esta queda do preço foi provocada por um excesso inesperado de energia renovável e pela redução do consumo de energia pelos finlandeses devido à crise provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Finlândia passou da pobreza energética ao excesso em apenas alguns meses. A notícia é uma reviravolta notável para um país que, há apenas alguns meses, dizia à sua população para ter atenção ao consumo de energia.

No inverno passado, a única coisa de que se falava era onde obter mais eletricidade. Agora, estamos a pensar muito bem em como limitar a produção. Passámos de um extremo a outro.

Proibir energia vinda da Rússia pode ter sido muito positivo

O país enfrentou uma crise energética depois de ter proibido as importações de energia da sua vizinha Rússia, como parte da reação global após a invasão da Ucrânia.

Nessa política de nova gestão energética o país colocou a funcionar em abril passado um novo reator nuclear e forneceu um fluxo significativo de energia à população da Finlândia, cerca de 5,5 milhões de pessoas.

Olkiluoto 3, o primeiro novo reator nuclear a ser inaugurado na Europa em mais de 15 anos, fez baixar o preço da eletricidade em 75%, de 245,98 euros por megawatt-hora em dezembro para 60,55 euros por megawatt-hora em abril, segundo o The National.

O país tem como objetivo tornar-se neutro em termos de carbono até 2035 e tem vindo a fazer esforços para introduzir soluções de energias renováveis. Ruusunen disse ao The National que a Finlândia quer que o vento se torne a sua principal fonte de energia até 2027.

Este facto está também a contribuir para a descida dos preços da energia. O excesso de água de degelo - que provocou alertas de cheias em vários países do norte da Europa - está a fazer com que as centrais hidroelétricas finlandesas entrem em funcionamento e produzam eletricidade em abundância.