Sabe o que significa o sinal de trânsito A2b – Depressão?

Em Portugal são muitos os sinais que os condutores têm de conhecer... e estar atentos. Recentemente, em Portugal, passou a estar disponível um novo sinal de trânsito. Conhece o sinal A2b – Depressão?

Os sinais de perigo indicam a existência ou a possibilidade de aparecimento de condições particularmente perigosas para o trânsito que imponham especial atenção e prudência ao condutor.

Estes sinais não devem ser colocados a menos de 150m nem a mais de 300m do ponto da via a que se referem, a não ser que as condições do local não o permitam, devendo neste caso ser utilizado um painel adicional indicador da distância.

O sinal A2b – Depressão é a indicação de um troço de via ou ponte com deformação côncava no pavimento. Segundo as informações, este sinal foi instalado recentemente na Via de Cintura Interna (VCI).