Vodafone é a melhor com Internet Móvel e tem a Internet Fixa mais rápida…

As operadoras nacionais têm vindo a incrementar o seu serviço, oferecendo hoje Internet Móvel e Internet Fixa de elevada qualidade (pelo menos nos locais onde há boa cobertura). Sabe qual a operadora que tem a melhor Internet Móvel e Internet Fixa mais rápida?

Vodafone: 90 Mbps e 22,1 Mbps de download e upload, respetivamente

A Internet Móvel da Vodafone Portugal foi reconhecida recentemente pela DECO PROTESTE como a “Melhor do Teste”. Este reconhecimento resulta de uma avaliação feita através da aplicação QualRede, que permite a qualquer consumidor de serviços de telecomunicações testar a qualidade e velocidade da sua internet móvel, em todo o território nacional.

A Vodafone ocupou o primeiro lugar do pódio nas velocidades médias de download e upload, com 90 megabits por segundo (Mbps) e 22,1 Mbps, respetivamente. No 5G, a Operadora revelou a melhor velocidade média de upload com 26 Mbps.

O resultado obtido pela Vodafone nos Speedtest Awards™ resulta numa extensa análise de dados recolhidos com recurso a 4 milhões de testes feitos pelos utilizadores da plataforma Speedtest®, ou das apps da Ookla para iOS e Android, durante o segundo semestre de 2023 em território nacional que comparou o desempenho da rede fixa dos três operadores de internet do mercado nacional.

A Vodafone Portugal tem uma cobertura de rede de abrangência nacional, chegando a mais de 4,8 milhões de Clientes com a sua rede móvel e a mais de 4,6 milhões de casas e empresas com a sua rede de fibra ótica de última geração.