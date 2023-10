Austrália multa a rede social X em 386 mil dólares por falhas no combate ao abuso infantil

A rede social X, antigo Twitter, está constantemente a ser notícia e quase nunca pelas melhores razões. E de acordo com as mais recentes informações, a Austrália multou a plataforma de Elon Musk em 386 mil dólares por falhas no combate ao abuso infantil.

X processada na Austrália por fraco combate ao abuso infantil

Segundo as notícias mais recentes, a Comissão de Segurança Eletrónica da Austrália multou a rede social X em 610.500 dólares australianos (cerca de 386.000 dólares norte-americanos) por a plataforma não cooperar com uma investigação sobre práticas de abuso infantil.

As informações revelam que a entidade reguladora australiana adiantou que a plataforma liderada por Elon Musk não respondeu às suas questões e ainda salientou o tempo que a rede social demorou a responder às denúncias de material de abuso infantil na sua plataforma, além dos métodos usados para detetar esses mesmos crimes.

Embora muitos considerem que este montante é pouco para aquilo que a X tem nos seus cofres, esta multa acaba por representar uma facada na reputação da empresa que continua a enfrentar várias dificuldades ao nível das suas receitas, numa altura em que também os anunciantes têm cortado nos gastos investidos na plataforma. Recordamos que, desde que foi comprada por Musk, a rede social abrandou significativamente a moderação de conteúdos e ainda voltou a ativar milhares de contas banidas.

Em entrevista, a comissária australiana Julie Inman Grant disse que "se tiver respostas para as perguntas, se estiver realmente a implementar pessoas, processos e tecnologia para combater conteúdo ilegal em grande escala e de forma global, e se essa for a sua prioridade declarada, é muito fácil dizer. A única razão que vejo para não responder às perguntas importantes sobre conteúdo e conduta ilegal que acontecem nas plataformas seria se não tivesse respostas”.

Uma vez que a rede social X encerrou o seu escritório na Austrália, após a aquisição de Elon Musk, não houve um representante da empresa no país para responder aos pedidos de esclarecimento da Reuters.

Segundo as leis australianas que entraram em vigor em 2021, a entidade reguladora do país pode obrigar as empresas da Internet a fornecer informações sobre as suas práticas de segurança online ou a enfrentarem uma multa. E se o X se recusar ao pagamento da coima, será processado em tribunal, garante Grant.