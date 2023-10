Abate de veículos com mais de 16 anos? Saiba quanto pode receber

Em 2021, Portugal tinha em circulação 5,3 milhões de veículos ligeiros de passageiros. Do total, 63% destes tinham mais de 10 anos e 1,2 milhões ultrapassavam os 20 anos, segundo dados do ACP. Governo vai ter programa de abate em 2024. Saiba quanto pode receber.

Abate de veículos: Pode vir a receber até 3 mil euros...

De acordo com as informações, o Governo vai disponibilizar 129 milhões de euros para incentivo ao abate de veículos com mais de 16 anos.

Para receber o benefício, os proprietários de automóveis ligeiros de passageiros ou de mercadorias matriculados até 2007 precisam de cumprir uma das condições exigidas pelo Governo:

Aquisição de um veículo de zero emissões novo ou usado, com um máximo de quatro anos

Aquisição de um veículo novo a combustão interna com emissões reduzidas

Aquisição de bicicletas de carga

Depósito em Cartão da Mobilidade, que poderá ser utilizado para a aquisição de serviços de transporte público e mobilidade partilhada.

Segundo as informações, para o abate do veículo o proprietário poderá vir a receber um valor a rondar os 3 mil euros (valor não será igual para todos).

O valor do incentivo vai ser fixado pelo Fundo Ambiental e a estimativa do Governo é de que 45 mil veículos em final de vida sejam entregues para abate só no próximo ano.

Um veículo sem condições para circular, seja em consequência de um acidente, de uma avaria, do seu mau estado ou por qualquer outro motivo, é considerado um Veículo em Fim de Vida (VFV). O processo de abate do seu VFV é gratuito se veículo estiver completo (se não estiver, poderá haver custos associados).