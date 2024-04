Honda celebra o design e a sustentabilidade com o arrojado SUSTAINA-C Concept

Com a sustentabilidade e a eficiência como mote, a Honda será protagonista do evento "Garden of Ideas" da Vanity Fair Itália na Milan Design Week 2024. A marca apresentará os benefícios da utilização de materiais sustentáveis no design de produto, introduzindo o seu SUSTAIN-C Concept, em conjunto com o Pocket Concept e a scooter de produção SH125i "Vetro".

De 16 a 21 de abril, a Honda celebrará o design, a inovação e a sustentabilidade no Museo Diocesano, no evento "Garden of Ideas" da Vanity Fair Itália. Por forma a demonstrar a sua abordagem para atingir o objetivo de neutralidade de carbono até 2050, através da estratégia "Triple Action to Zero", a marca dará algumas provas iniciais.

Os modelos Honda em exposição no Museo Diocesano irão celebrar o design, a inovação e a sustentabilidade, demonstrando as possibilidades estéticas únicas que podem ser alcançadas através da reutilização de materiais, enquanto ajudam a reduzir as emissões de CO2 através da introdução, no processo de produção, de elementos reciclados mais inovadores.

Ao explorar ativamente formas de reduzir a extração de recursos e conseguir uma reciclagem mais eficiente em termos energéticos e com baixas emissões de carbono, a Honda procura acelerar a sua transição de um modelo de negócio de consumo em massa, para um modelo de circularidade.

Todas estas ações são parte da estratégia da marca nipónica "Triple Action to Zero", que visa alcançar uma redução de 46% nas emissões de CO2 das atividades corporativas até 2030, e neutralidade de carbono até 2050.

Mais informações sobre a Milan Design Week 2024 disponíveis aqui.