Tesla processada por alegado controlo incorreto de resíduos perigosos durante anos

A Tesla está a enfrentar um processo judicial de 25 condados da Califórnia que a acusam de tratar mal os resíduos perigosos em instalações em todo o estado, de acordo com uma queixa apresentada no Tribunal Superior do Condado de San Joaquin.

A ação judicial, que visa a aplicação de sanções civis e uma injunção que obrigue a Tesla a controlar corretamente os resíduos, foi intentada após meses de negociações que alegadamente fracassaram. As penalidades civis podem chegar a 70 mil dólares por violação por dia, informou a Reuters.

Los Angeles, São Francisco e outros condados acusaram a Tesla de rotular e descartar indevidamente materiais em estações de transferência ou aterros sanitários "não autorizados a aceitar resíduos perigosos".

Os materiais residuais incluem óleos lubrificantes, fluidos de travões, baterias de chumbo-ácido, aerossóis, anticongelante, fluidos de limpeza, propano, tinta, acetona, gás de petróleo liquefeito, adesivos e gasóleo.

Refere a queixa. Acrescenta que a Tesla "continua a fazê-lo nas suas instalações e/ou a partir delas".

Negociações da Tesla com promotores distritais da Califórnia não deram frutos

A Tesla revelou que estava a ser investigada por promotores distritais da Califórnia sobre o controlo da sua gestão de resíduos num processo da Securities and Exchange Commission (SEC) de 2022. Esta afirmou na época que "implementou várias medidas corretivas, incluindo a realização de treinos, auditorias e melhorias nos seus programas de gestão de resíduos do local".

Além disso, a empresa afirmou em outubro de 2023 que estava em negociações com os promotores distritais da Califórnia, mas aparentemente não deram frutos.

A Tesla já havia enfrentado repercussões legais sobre o tratamento de resíduos. Em 2019, chegou a um acordo com a Agência de Proteção Ambiental sobre violações federais de materiais perigosos. Como parte disso, a Tesla concordou em gerir adequadamente os resíduos na sua fábrica em Fremont e pagar uma multa de 31 mil dólares.

