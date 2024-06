Kalyon Karapinar: maior parque solar da Europa que fornece energia a 2 milhões de pessoas

A maior central fotovoltaica da União Europeia está situada na Alemanha. Esta conta com mais de um milhão de painéis solares e ocupa uma área de 500 hectares. Mas é minúscula quando comparada com o que é considerado o maior parque solar da Europa: Kalyon Karapinar.

4 vezes maior do que a central elétrica alemã

Com 3.26 milhões de painéis solares espalhados por uma área de 2000 hectares, Kalyon Karapinar é quatro vezes maior do que a central elétrica alemã. Tem uma capacidade de pico monstruosa de 1350 MW e produz 2.5 milhões de megawatts-hora de energia por ano, o suficiente para alimentar uma cidade de 2 milhões de pessoas. Só é ofuscada pelas gigantescas centrais elétricas da China.

Apesar de se afirmar que é a maior central solar da Europa, está situada no deserto de Karapinar, na região asiática da Anatólia, na Turquia. Os seus promotores - Kalyon Energy - estão sediados em Istambul e consideram-na uma central europeia, razão pela qual é frequentemente referida como a maior e mais potente central fotovoltaica da Europa.

É de salientar que, em 2023, a Kalyon vendeu 50% do projeto ao fundo dos Emirados Árabes Unidos Abu Dhabi International Holding por uns impressionantes 490 milhões de dólares. Foi concebido pela empresa turca Bilgin Architects e inaugurado em fevereiro de 2024.

Kalyon Karapinar: 2800 campos de futebol cheios de painéis solares

O edifício, a partir do qual toda a central elétrica é monitorizada e controlada, está apoiado em 86 estacas que garantem a sua estabilidade no desafiante terreno que é o deserto. A sua estrutura ocupa uma área quadrada numa orientação que não projeta sombra sobre os painéis solares, um dos requisitos cruciais do seu design.

O telhado abriga painéis solares ao longo das suas quatro extremidades, e tem uma área verde com vista para os 20 quilómetros quadrados de parque fotovoltaico, o equivalente a 2800 campos de futebol cheios de painéis solares.

A construção do parque solar de Kalyon Karapinar começou em 2020. Está ligado à rede desde o ano passado, mas o edifício de controlo só ficou concluído este ano. Os investidores na enorme central de energia solar de mil milhões de dólares incluem a UK Export Finance - a agência de crédito à exportação do Reino Unido -, o JPMorgan Chase e o Garanti BBVA.

Dois milhões de pessoas, europeias, asiáticas ou transcontinentais, podem usufruir de energia renovável nas suas casas graças a este mega-projeto.

