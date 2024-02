Apple coloca cabo “tipo Lightning” nos Vision Pro… e como será na Europa?

A Apple disponibilizou aos seus clientes do EUA um dispositivo que poderá ser um salto no mundo da tecnologia. Falamos nos Apple Vision Pro e na chamada Computação Espacial (Spatial Computing). Aos poucos, os utilizadores que conseguiram já ter nas mãos o equipamento vão descobrindo as novidades tecnológicas. Um dos proprietários deu a saber que o cabo que liga a bateria externa aos óculos usa uma espécie de porta Lightning. Será que a Apple vai desafiar a UE e lançar dessa mesma forma na Europa?

Apple ainda aposta na porta Lightning?

Poderão existir várias razões, desde opções técnicas, até à própria gestão de produto. Quando uma empresa como a Apple fecha acordos de fornecimento de acessórios, peças e partes para os seus produtos, seguramente estima uma quantidade e negoceia aos milhões. Isto permite um fornecimento sem quebras e o preço negociado noutros patamares.

Com a imposição da UE no uso exclusivo de portas USB-C, fora das fronteiras do velho continente, a Apple ainda está a escoar a sua porta Lightning.

E como será na Europa?

A Apple nunca deu indicações nas várias apresentações do produto que teria na sua extremidade de ligação à bateria uma porta Lightning. Aliás, vários dos youtubers que receberam antecipadamente este gadget não deram conta. Esta informação aparece agora pela mão de Ray Wong, da Inverse, que descobriu esta novidade interessante sobre a bateria do Apple Vision Pro.

Segundo ele, o cabo que vai da bateria aos óculos é amovível com uma ferramenta de ejeção do SIM:

À primeira vista, o conetor é semelhante ao Lightning, mas mais largo e com pontos de contacto adicionais.

Por que motivo é que este cabo é amovível?

Foi claramente concebido para ser removido com a ferramenta certa, mas a bateria não está permanentemente ligada ao auricular. Também não é possível trocar a bateria a quente durante a utilização ativa do Vision Pro e, se fosse possível, bastava retirar o conetor circular do auricular.

Uma vez que se destina a ser removido com alguma facilidade, a resposta está provavelmente relacionada com a manutenção da bateria. Por exemplo, se a bateria deixasse de carregar na sua capacidade máxima ao fim de alguns meses, poderia ser substituída pela Apple sem substituir o cabo.

Mais importante ainda, se o cabo ou a ficha estiver danificada, o cabo pode ser substituído sem necessidade de uma bateria separada. Isso vai ao encontro do que a Apple apregoa em termos ambientais, apenas colide com o que a UE tem assumido.

Agora, como devemos chamar o conetor modificado com aparência de Lightning? Melhores respostas nos comentários.