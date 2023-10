A Apple está num processo de mudança para a interface USB-C, com ainda alguns dispositivos a estarem fora desta alteração necessária. Se o iPhone ou o iPad já fizeram este caminho, é agora hora dos AirPods terminarem o mesmo. Apesar de já termos algumas propostas, os novos AirPods Max com USB-C só devem surgir no final de 2024.

AirPods Max com USB-C só no final de 2024

Uma das grandes novidades que a Apple revelou na apresentação do novo iPhone 15 foi a chegada da interface USB-C a este equipamento. Ainda que seja uma alteração imposta, a gigante de Cupertino soube tirar proveito da mudança e melhorar alguns aspetos.

Claro que este é um processo que deve ser alargado a muitos mais equipamentos, para que assim cumpra as regras que a União Europeia definiu para os dispositivos comercializados no seu território. As regras definem que esta mudança deverá acontecer até 28 de dezembro de 2024.

Se já revelou os novos AirPods Apple Pro com esta interface de carregamento, há ainda alguns elementos desta família que ficam para trás. Essa mudança deverá acontecer, mas pelo que o conhecido Mark Gurman revelou agora, nos AirPods Max só deverá acontecer no final de 2024.

Apple não vai trazer mais novidades

Para além de revelar a provável data de chegada dos novos AirPods Max com USB-C, Mark Gurman revelou ainda algumas das restantes novidades que podem chegar. Estas não vão mudar drasticamente estes headphones, mas vão apenas ajustá-los para estarem um pouco mais modernos.

Assim, e para além de novas cores e do USB-C, os AirPods Max não devem ter mais melhorias. O esperado chip H2 e os seus recursos associados, como o Áudio Adaptativo e Volume Personalizado, devem ficar para uma futura atualização que deverá surgir muito mais tarde.

Após vermos chegar na semana passada o rumor de uma atualização do Magic Mouse, é agora a hora dos AirPods Max serem colocados na lista de novidades. Ainda que estejam apontados para serem revelados no final de 2024, a Apple poderá mudar e apresentá-los mais cedo.