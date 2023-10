E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o Pixel 8, o iPhone 15 Pro Max e os Huawei Freebuds Pro 3, falámos das novidades da Motorola e Bose, e muito mais.

Depois de uma longa espera, os portugueses podem, finalmente, testemunhar a qualidade das propostas de smartphone desenvolvidas pela Google. Apesar de a performance do irmão Pro ser de excelência, podemos dizer que o Pixel 8 se comporta muito bem "para o seu tamanho".

A Toyota, que sempre se mostrou numa posição um pouco diferente face à aposta no mercado dos elétricos, traz-nos agora uma ideia fantástica de como poderá ser o Land Cruiser Se Concept no seu futuro 100% elétrico. Sim, o SUV japonês está em plena mudança. A sua nova geração chegou cheia de novidades, mas a mais importante de todas ainda está para vir.

Cientistas do Caltech e do Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) descobriram provas de que o núcleo da Terra está a vazar. Foram encontrados níveis elevados de um determinado isótopo de hélio em fluxos de lava no Canadá, que a equipa propõe terem origem no núcleo do planeta. E qual é o impacto para a nossa vida?

A produção de vidro produz pelo menos 86 milhões de toneladas de dióxido de carbono todos os anos. Mas há agora boas notícias. Um novo tipo de vidro promete reduzir para metade essa pegada de carbono. Vamos agora conhecer o LionGlass.

O mundo da robótica apareceu para ajudar os humanos na execução de algumas tarefas, como as mais pesadas, perigosas, repetitivas e com certos requisitos de precisão. O tempo vai passando e percebe-se que, em breve, muitos postos de trabalho serão entregues a estas máquina. Um caso que está a assustar os funcionários da Amazon é o Digit, um robô humanoide, com braços e pernas, que está a ser testado em Seattle, nos EUA.

O iPhone 15 Pro Max parece, à primeira vista, uma atualização modesta do principal smartphone da Apple, mas tem um impacto mais forte do que o esperado. Com base na sua construção mais leve, desempenho mais rápido, botão de ação útil e software capaz, o iPhone 15 Pro Max já mostra valer a pena. Deixamos a nossa análise.

Há cerca de duas semanas, a Sony anunciou algo que já há muito se esperava. Um novo modelo da PlayStation 5 chegou com dimensões menores e também mais leve no seu peso. E há agora uma imagem revelada, através da tecnologia de realidade aumentada, que mostra que a nova PS5 é mesmo muito mais pequena do que o modelo original. Para além disso, parece que a chegada do novo modelo vai acontecer a 8 de novembro.

Elon Musk prometeu muitas novidades para o X quando comprou esta rede social. Começou por arrumar a casa e eliminar todos os extras, para agora começar a trazer algumas novidades. A mais recente, que começa a surgir para todos, traz a possibilidade de fazer e receber chamadas de voz e de vídeo.

Por aqui, já tivemos oportunidade de testar algumas das propostas da Bose, sendo o feedback muito positivo. Agora, fomos conhecer a nova geração de Auscultadores e Auriculares QuietComfort, bem como novas colunas, em especial, a SoundBar Ultra.

A tecnologia pula e avança, pelo que conhecemos, frequentemente, novas propostas (quanto mais não seja) curiosas. Agora, a Motorola mostrou o seu smartphone flexível que pode ser transformado num smartwatch.

Já é oficial o novo Xiaomi HyperOS, o sistema operativo que visa alimentar o ecossistema inteligente de dispositivos pessoais Xiaomi, como, por exemplo, carros e produtos domésticos. Saiba quais os primeiros equipamentos a ter este sistema.

A Meross apresenta uma vasta gama de sensores para tornar a sua casa inteligente, incluindo o Smart Door and Window Sensor (concebido para portas, janelas e gavetas) e o Smart Temperature and Humidity Sensor MS100FH (para temperatura e humidade). Portanto, explorámos as capacidades e a facilidade de utilização destes dois sensores, e destacamos que precisa de apenas uma aplicação para os gerir.

Com uma posição cada vez mais forte no mercado do áudio, a Huawei tem apresentado propostas cada vez melhores e os novos Freebuds Pro 3 são a prova disso mesmo. Estes novos earbuds querem dar ao utilizador a melhor qualidade de som, seguindo um modelo com provas dadas. Vamos assim conhecer os novos Huawei Freebuds Pro 3.

Cientistas brasileiros desenvolveram uma vacina promissora contra o vício da cocaína. De nome "Calixcoca", espera-se que revolucione o tratamento da dependência.