Elon Musk prometeu muitas novidades para o X quando comprou esta rede social. Começou por arrumar a casa e eliminar todos os extras, para agora começar a trazer algumas novidades. A mais recente, que começa a surgir para todos, traz a possibilidade de fazer e receber chamadas de voz e de vídeo.

Não se sabem ao certo quais os planos de Elon Musk para a sua rede social. Se muitos entendem que faz uma gestão aleatória e baseada no que se vai lembrando, algumas das suas ações revelam que terá um grande plano para aplicar ao X, que renomeou, abandonando o conhecido nome Twitter.

Uma das mais recentes novidades que os utilizadores desta rede social estão a relatar é a chegada de mais uma forma de comunicação. Esta não se dedica a ser mostrada a toda a Internet, mas foca-se na comunicação direta entre utilizadores, complementando as mensagens diretas que já existiam.

Audio and Video calls introduced on X? pic.twitter.com/ib6pgF7UjY — Twilight (@the_marcoli_boy) October 25, 2023

A novidade está ainda aparentemente limitada a alguns utilizadores, mas parece que terá entrado já na lista de funcionalidades do X. Deverá ser alargada a novos utilizadores durante os próximos tempos, para assim dar acesso a todos, mas com uma condição simples.

Do que é revelado na rede social de Elon Musk, as chamadas de voz e vídeo nesta rede social não vão ser oferecidas a todos. Apenas os que tiverem uma subscrição do X vão ter a nova funcionalidade disponível. Nas configurações, esta opção pode ser desativada e também podem definir quem pode contactar o utilizador.

Early version of video & audio calling on https://t.co/aFI3VujLMh — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2023

Para fazer uma chamada basta abrir uma DM com outro utilizador. Aí dentro, deve selecionar o telefone no canto superior direito do ecrã, escolhendo depois se quer uma chamada de voz ou vídeo. A utilização é em tudo similar a outras ferramentas de comunicação semelhantes.

As chamadas de voz e vídeo podem não fazer sentido numa ferramenta como o X, mas certamente Elon Musk sabe o que faz. Este será mais um passo para criar a "app de tudo" que há tantos anos anda a querer criar. Certamente que mais novidades vão surgir em breve, com novas funcionalidades.