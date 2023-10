Poluição atinge níveis históricos! O ar de uma das cidades mais populosas está irrespirável…

As notícias relativas à poluição são cada vez mais frequentes, sendo acompanhadas de alertas à população. Nesta cidade, o problema atingiu níveis de tal forma elevados que o ar está praticamente irrespirável.

Conforme avançado pela imprensa, a qualidade do ar de várias regiões da Índia está, larga e gravemente comprometida. Principalmente, na capital, em Nova Deli, onde a poluição atingiu níveis históricos.

Segundo o Ministério do Ambiente indiano, a qualidade do ar é muito baixa e a concentração de micropartículas está muito elevada.

Além destas partículas, que se alojam nos pulmões e causam danos respiratórios graves, esta altura do ano recebe as queimadas, em campos agrícolas ao redor da capital, provocando fumo que se estende por quilómetros.

O estado do tempo também está a contribuir para a situação na Índia, uma vez que as temperaturas estão a cair e o vento a desacelerar. Ou seja, as nuvens de poluição, de alta densidade, ficam estacionárias por cima da cidade, contribuindo para um empobrecimento da qualidade do ar.

As autoridades já emitiram alertas e aconselharam a população, de quase 33 milhões de habitantes, a proteger-se e a utilizar os transportes públicos, sempre que possível - deixando os veículos privados em casa.

Afinal, só no centro de Nova Deli circulam mais de oito milhões de motos e quase quatro milhões de carros todos os dias. Por isso, o Governo tem até um plano de combate à poluição na cidade, que passa, especificamente, por pedir à população para usar mais os transportes públicos.