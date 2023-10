As últimas semanas têm mostrado que muitos serviços baseados na Internet estão a aumentar os preços e agora a Apple parece ter seguido o mesmo caminho. A gigante de Cupertino trouxe a novidade de forma silenciosa, mas atualizou muitas das suas propostas. Descubra assim se vai ter de pagar mais para usar os serviços da Apple.

Os serviços da Apple são uma das maiores fontes de rendimento da empresa. Isso tem sido provado vezes sem conta nos relatórios trimestrais que a empresa apresenta, onde estes estão entre os que mais dinheiro gera, batendo muitos dos equipamentos da empresa.

Agora, e sem anunciar essa mudança de forma pública, a Apple alterou o preço de alguns dos seus serviços. Alguns destes aumentos são significativos e, em alguns mercados, representam a segunda alteração no espaço de apenas 1 ano. A empresa parece assim seguir o que a Netflix, o Spotify e outros fizeram recentemente.

Os novos preços dos principais serviços da Apple:

Apple Arcade: passa de 4,99 euros mensais para 6,99 euros mensais. [+40%]

Apple TV+: passa de 6,99 euros mensais para 9,99 euros mensais. [+43%]

Preços dos pacotes Apple One nas suas três modalidades:

Os restantes serviços da Apple parecem ter ficado sem alterações de preços, mantendo por agora os mesmos valores. Aqui temos o Apple Music, Fitness Plus ou o iCloud Plus, que agora contrastam com o Apple TV+ ou o Arcade. Esta mudança não será vista de imediato, na apresentação de resultados trimestrais que deverá acontecer na próxima semana.

Não foi apresentada uma razão para esta alteração, mas especula-se que a Apple esteja a tentar seguir o que a concorrência aplicou. Há também quem avance que a mudança de preço destes serviços se deve a estes estarem há algum tempo sem ajustes, sendo agora corrigidos de forma global.