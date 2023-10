Já existem mais de 3 mil milhões de dispositivos com processadores Qualcomm Snapdragon

Sabemos bem que em todos os ramos do mundo tecnológico existe concorrência, mas no caso dos SoCs para smartphones a popularidade recai sobre os chips da Qualcomm. E as mais recentes notícias mostram que já existem mais de 3 mil milhões dispositivos com processadores Snapdradon da fabricante norte-americana.

Há mais de 3.000 milhões de equipamentos com Qualcomm Snapdragon

Recentemente, a Qualcomm afirmou que os equipamentos com o seu processador Snapdragon já totalizam mais de 3 mil milhões em todo o mundo. E este é, sem qualquer dúvida, um marco muito importante para a empresa norte-americana. É sabido, especialmente por quem segue de perto o segmento mobile, que os SoCs Snapdragon são dos mais populares e presentes nos smartphones. E estes números agora divulgados mostram o claro domínio que estes chips têm no setor.

Atualmente, quando um utilizador pretende comprar um novo telefone, um dos aspetos a que dá mais atenção é o hardware, nomeadamente o processador que vem integrado na máquina. E os SoCs da Qualcomm são dos mais confiáveis e potentes no mercado. Mas a fabricante tem em mãos planos ainda mais ambiciosos para breve...

Tal como se estimava, na passada terça-feira (24) durante o Snapdragon Summit, a Qualcomm confirmou oficialmente o novo SoC Snapdragon 8 Gen 3, cujos primeiros equipamentos podem ser revelados já nesta quinta-feira (26). Altas são as expetativas em relação a este chip da próxima geração, uma vez que é focado na tecnologia de Inteligência Artificial generativa.

O Xiaomi 14 será o primeiro smartphone a chegar ao mercado com o novo processador da fabricante. Os detalhes revelam que o Snapdragon 8 Gen 3 trará uma configuração de 8 núcleos, sendo o principal de 3,3 GHz, cinco de desempenho de 3,2 GHz e os restantes dois de eficiência de 2,3 GHz. Contará com gráficos Adreno com suporte ao recurso Ray Tracing.

Alguns testes recentes indicam que o próximo SoC da Qualcomm será até 60% mais rápido do que o recente A17 Pro da Apple e, para além disso, a empresa promete que este chips será o mais rápido a gerar imagens e traz suporte para modelos de limguagem grandes (LLM) mais populares, como o GPT-3 e GPT-4 da OpenAI e o Llama 2 da Meta.

A espera já está quase a terminar e já é muita a ânsia para saber o poder que os próximos smartphones vão oferecer ao utilizador com o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.