Cientistas desenvolveram a Calixcoca, uma vacina contra a dependência de cocaína

Cientistas brasileiros desenvolveram uma vacina promissora contra o vício da cocaína. De nome "Calixcoca", espera-se que revolucione o tratamento da dependência.

Cientistas brasileiros anunciaram um avanço no tratamento da dependência de drogas com o desenvolvimento de uma vacina para combater a dependência de cocaína, num país com uma taxa de uso de cocaína perigosamente alta.

Apelidada "Calixcoca", a vacina contra a dependência da cocaína tem como objetivo provocar uma resposta imunológica que impeça a entrada da cocaína no cérebro, encerrando assim o ciclo de dependência.

De acordo com um relatório, a vacina mostrou-se bastante promissora nos testes que os cientistas realizaram em animais.

Desenvolvimento de uma vacina contra a dependência da cocaína em curso

A ideia da "Calixcoca" é que o viciado em cocaína que se vacinar não terá a euforia que acompanha o uso da substância ilegal. Este método centra-se numa substância altamente viciante, demonstrando uma estratégia nova e potencialmente inovadora para combater a toxicodependência em todo o mundo.

A vacina contra a cocaína funciona, provocando uma resposta imunológica nos pacientes e levando à produção de anticorpos que se fixam nas partículas de cocaína presentes no sangue. Moléculas maiores, grandes demais para passar pelo centro de prazer do cérebro, conhecido como sistema mesolímbico, são formadas como resultado dessa ligação. Essa região costuma libertar dopamina – neurotransmissor ligado ao prazer –, devido à cocaína.

Os resultados dos estudos em animais foram positivos, mostrando um aumento significativo nos níveis de anticorpos contra a cocaína, com poucos efeitos secundários relatados.

A "Calixcoca" está, atualmente, a ser testada em humanos. Surpreendentemente, a vacinação também se mostrou promissora na proteção dos fetos de ratos dos efeitos nocivos da exposição à cocaína durante a gravidez.

Os testes em humanos são uma etapa crucial para a vacina e poderão representar um ponto de viragem significativo na criação deste medicamento. Segundo o chefe da equipa que desenvolveu a "Calixcoca" da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o psiquiatra Frederico Garcia, a vacinação contra a dependência de cocaína pretende ajudar aqueles que "estão longe da cocaína e querem continuar assim".

Frederico Garcia acredita que, se os reguladores derem luz verde, será inovador, pois é a primeira vez que uma vacina vai ser usada para tratar a dependência de cocaína.

O impacto potencial da terapia inovadora é evidenciado ao chegar ao primeiro lugar dos Prémios Euro de Inovação em Saúde para Medicina Latino-Americana.