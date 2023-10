Google Fotos: nova funcionalidade permitirá à IA criar destaques em vídeo

A nova funcionalidade estará disponível dentro de algumas semanas. Será muito mais fácil criar vídeos a partir de imagens para partilhar com a família e os amigos. Tudo isto graças à inteligência artificial.

App Google Fotos mais poderosa com a introdução de IA

A aplicação Google Fotos continua a receber novas funcionalidades para iOS e Android. Desta vez, trata-se de uma ferramenta que facilitará a criação de vídeos de destaque graças ao uso de inteligência artificial (IA) desenvolvida pela empresa.

Ainda não foi implementada de forma generalizada, mas os beta testers já puderam começar a experimentá-la. Estará disponível nas próximas semanas.

O acesso à ferramenta será muito simples. Especificamente, tudo o que precisa de fazer é abrir o Google Fotos no seu telefone e, em seguida, clicar no ícone "Destacar vídeo" que aparecerá na parte superior da galeria. Ao fazê-lo, a aplicação abrirá uma barra de pesquisa que permitirá ao utilizador introduzir vários termos que, posteriormente, ajudarão a IA a criar um vídeo personalizado utilizando as imagens armazenadas na cloud.

Por exemplo, o utilizador pode introduzir nesta barra de pesquisa o nome de uma determinada localização geográfica ou uma data específica, o que será de grande ajuda para a inteligência artificial. Da mesma forma, poderá introduzir clips de música que serão automaticamente sincronizados com as imagens.

A função também será útil para gerar álbuns e colagens que podem ser partilhados com os contactos armazenados no telemóvel. Inicialmente, a funcionalidade poderá estar disponível apenas para os utilizadores dos Estados Unidos. Embora a Google não tenha dito nada sobre este assunto, a presença da ferramenta nas versões beta do Google Fotos sugere que será lançada ao nível mundial mais cedo ou mais tarde.