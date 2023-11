Spotify fechou acordo secreto com a Google que lhe permite não pagar taxas da Play Store

O Spotify fez um acordo especial com a Google que lhe permite não pagar qualquer comissão quando as pessoas se subscrevem através do seu próprio sistema de pagamento no Android. O assunto ganha vida graças a um novo testemunho no julgamento Epic v. Google.

Como parte do mesmo acordo, o Spotify pagava à Google apenas 4 % de comissão se os utilizadores se inscrevessem no serviço através da Google, muito menos do que a maioria das outras aplicações que normalmente pagam 15 % pelas subscrições através da Play Store.

Ouvir música é um dos principais objetivos [do smartphone]... se não tivermos o Spotify a funcionar corretamente nos serviços Play e nos serviços principais, as pessoas não comprarão smartphones Android.

Terá dito em tribunal Don Harrison, responsável pelas parcerias da Google. Tanto a Google como o Spotify também concordaram em colocar 50 milhões de dólares cada num "fundo de sucesso" como parte do acordo.

Epic alega que Play Store da Google no Android é um monopólio ilegal

As observações foram feitas como parte de uma ação judicial movida contra a Google pela Epic Games, fabricante do popular Fortnite, em 2020.

A Epic alegou que a Play Store da Google no Android era um monopólio ilegal que forçava os fabricantes de aplicações a desfazerem-se de grandes quantidades de dinheiro em troca de oferecer aos utilizadores compras na aplicação por meio da Play Store. A Epic entrou com um processo semelhante contra a Apple em 2021, que perdeu.

Um pequeno número de desenvolvedores que investem mais diretamente no Android e no Play pode ter taxas de serviço diferentes como parte de uma parceria mais ampla que inclui investimentos financeiros substanciais e integrações de produtos em diferentes fatores de forma. Estas parcerias de investimento fundamentais permitem-nos trazer mais utilizadores para o Android e para o Play, melhorando continuamente a experiência de todos os utilizadores e criando novas oportunidades para todos os programadores.

Disse Dan Jackson, porta-voz da Google.

O Spotify apoiou, inicialmente, a Epic na sua luta contra a Google e a Apple

Contudo, em 2022, a empresa começou a usar um programa da Google chamado User Choice Billing, que permitia que as aplicações Android usassem os seus próprios sistemas de pagamento em troca de dar uma parte reduzida à Google. O acordo especial revelado em tribunal mostrou que a Google estava disposta a abrir ainda mais exceções para aplicações populares como o Spotify.

