O Google Maps está a mudar muito da sua interface, para ser mais apelativo e mais simples de usar. Esta mudança é bem-vinda na grande maioria das alterações, mas há algumas que são mais complicadas de aceitar. As novas cores que o Google Maps colocou nos mapas não são bem recebidas e os utilizadores não gostam.

Têm sido mudanças muito simples e subtis, mas que têm algum impacto no Google Maps. Estas estão concentradas na interface das apps deste serviço e procuram trazer alguma novidade e tornar estas propostas mais simples e mais apelativas para todos os utilizadores.

Uma das mudanças mais visíveis estão nas cores usadas nos mapas. Não são propriamente uma novidade, mas até agora eram apenas uma experiência da Google, que queria avaliar a sua usabilidade. Ao serem distribuídas globalmente, começaram a surgir as queixas dos utilizadores.

what on earth is this color scheme google maps??? pic.twitter.com/NbcBGgOlXx — reticulating splines (@RadPlanets) November 14, 2023

Para quem ainda não viu as mudanças, estas são subtis, mas ainda assim bem visíveis para os utilizadores do Google Maps. As estradas que antes eram representadas em branco agora são cinzentas e o azul dos corpos de água é agora significativamente mais pálido. Já as áreas florestais apresentam um tom de verde mais escuro do que antes.

Além destas alterações, há também algumas mudanças representadas na utilização dos mapas para quem está a conduzir. O indicador da rota também é de um azul muito mais brilhante e chocante. Para quem usa o Google Maps há alguns anos, essas mudanças não são bem recebidas.

Comment

byu/martgrobro from discussion

ingeography

As redes sociais estão a ser inundadas de queixas e reclamações dos utilizadores, que se queixam constantemente dessas novas cores. A maioria pede para que o esquema de cores antigo seja trazido de volta, algo que não tem como ser realizado.

Este é mais um passo que a Google dá e que parece não estar a correr da forma desejada. As queixas dos utilizadores do Google Maps não param de aumentar e os utilizadores parecem não se adaptar a este novo esquema de cores. Resta saber como irá a gigante das pesquisas reagir a esta questão e garantir o apoio dos utilizadores para esta mudança.