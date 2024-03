WhatsApp ativou uma novidade e já não podemos captar imagens de perfil dos contactos

Uma das preocupações mais recentes do WhatsApp tem sido a privacidade dos utilizadores e como esta pode ser aumentada. Este serviço já apresentou várias novidades neste campo e aparentemente terá algo novo a chegar. Agora, os utilizadores parecem estar a perder a possibilidade de captar imagens de perfil dos seus contactos.

WhatsApp tem novidade para aumentar a privacidade

As novidades no WhatsApp têm surgido a um ritmo elevado. Este serviço da Meta não parece abrandar e a cada nova versão surgem mudanças interessantes e que mostram que ainda é possível melhorar estas propostas. Não existe uma área específica e várias têm sido brindadas com melhorias.

A mais recente, que ainda não parece ter sido apresentada oficialmente, garante aos utilizadores mais privacidade. De uma forma muito simples irá permitir que um dado importante não seja roubado e que possa depois ser usado com outros contactos.

Falamos da possibilidade de fazer capturas de ecrã das imagens de perfil de qualquer contacto, que passou a ser bloqueada. Muitos utilizadores relatam agora que esta possibilidade passou a não ser possível e que nos casos onde tal ainda pode ser feito, a imagem obtida não tem conteúdo.

Não podemos captar imagens de perfil dos contactos

Do que foi possível apurar, não existe uma versão específica para a chegada desta novidade. Os utilizadores que têm já acesso a esta novidade têm versões distintas, desde as de testes beta até às mais recentes versões estáveis. Assim, esta nova funcionalidade parece estar a ser controlado do lado dos servidores do WhatsApp.

Parece ainda haver espaço para algumas melhorias e para um maior controlo. Por agora não há nenhuma mensagem de erro apresentada aos utilizadores, algo que deverá surgir. Além disso, quem quiser ainda pode captar imagens de perfil dos contactos se tocar no ícone dos contactos na lista de conversas.

Esta é uma opção que os utilizadores não parecem ter a possibilidade de controlar. Será ativada por omissão e não pode ser desligada, o que impede captar imagens de perfil dos contactos, que depois poderiam ser usadas para enganar outros utilizadores.