Xiaomi SU7: marca chinesa registou mais um modelo deste seu carro elétrico

Estamos a poucos dias de ver chegar ao mercado o mais recente carro elétrico, o Xiaomi SU7. A marca quer ganhar uma posição de destaque neste segmento e aposta forte nesta sua proposta. Agora, sabe-se que afinal podem estar a chegar novidades. A Xiaomi terá registado mais um modelo deste seu carro elétrico.

Quando revelou o seu carro elétrico, a Xiaomo focou-se em dois modelos do Su7. Estes diferem de forma muito clara entre si, ainda que mantendo a carroçaria e a sua linha de design única. As diferenças estão na presença de um spoiler inteligente, uma bateria com maior autonomia e a presença de um segundo motor.

Quando estes dois modelos foram registados, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) da China registou estes modelos no seu catálogo. Deu ao Xiaomi SU7 o número de registo BJ7000MBEVR2, e ao SU7 Max o número BJ7000MBEVA1. A surpresa foi que esta semana surgiu um terceiro modelo inscrito no MIIT sob o número BJ7000MBEVR3.

Estando associado à Xiaomi, o registo do MIIT indica que se trata de um carro monomotor e peso bruto de 2.090 quilogramas. Este peso é superior aos 1.980 kg da versão monomotor SU7 padrão. Isso levanta uma questão e que é: se ele tem apenas um motor, por que pesa mais que o SU7 padrão?

A resposta poderá ser muito simples e revelar um futuro deste carro elétrico da Xiaomi. Este novo modelo do Xiaomi SU7 poderá estar a ser preparado para vir equipado com uma bateria maior. Desta forma conseguiria ter a mesma autonomia do SU7 Max, mas mantendo as características do modelo padrão, ou seja, motor único e sem spoiler traseiro.

Importa recordar que o Xiaomi SU7 Ultra é naturalmente mais pesado. A marca declarou que este carro elétrico terá um peso de 2.205 quilogramas, fruto de alguns extras, mas principalmente por culpa das baterias mais pesadas e que oferecem uma autonomia ainda maior.

A Xiaomi quer conquistar o mercado automóvel e com a esta sua proposta. Este carro elétrico deverá ser a primeira proposta de muitas que a marca trará para o mercado, com fez com os smartphones e outros dispositivos móveis ao longo dos anos.