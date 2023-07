Tesla lançou carregamento noturno ilimitado por 25 dólares mês

A Tesla decidiu lançar uma oferta muito interessante para os seus clientes dos Estados Unidos da América (EUA), especificamente, do Texas, onde possui uma gigafactory: carregamento noturno ilimitado por 25 dólares mês (cerca de 22 euros). Será que um dia teremos esta oferta em Portugal?

A Tesla vai bastante além dos carros elétricos, apesar de serem o seu produto primogénito. Além da produção de automóveis elétricos, a fabricante está a dar cartas nos painéis solares, no software e no setor das baterias e da eletricidade. Aliás, em alguns estados americanos, a Tesla Energy está a ganhar relevância.

É o caso do Texas, onde possui uma gigafactory e para onde anunciou uma oferta que permitirá aos clientes acederem a uma tarifa de carregamento muito competitiva. Os interessados poderão usufruir de carregamento ilimitado, entre as 22h e as 6h, por 25 dólares mensais. O contrato deverá ser válido por pelo menos um ano inteiro.

Apesar de não ter sido ainda revelada a forma como a Tesla irá confirmar os consumos, a oferta será limitada ao carregamento de veículos elétricos em casa. Desta forma, aqueles que conduzem durante o dia e não têm oportunidade de carregar o seu veículo poderão fazê-lo em casa, durante a noite, a um preço muito competitivo.

Esta oferta incide sobre o nicho de mercado que tem sido um pouco prejudicado devido à falta de alternativas para separar o consumo doméstico de um trabalhador do consumo do carro, se este tiver de o conduzir todos os dias para casa. Esta tarifa poderia ajudar no sentido dessa clarificação.

Seria vantajoso replicar a oferta na Europa?