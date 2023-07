Macs não são imortais! 6 sinais de que está na altura de substituir o seu Mac

Embora os MacBooks da Apple durem muito tempo, algum dia terá de se despedir do seu. Deixamos 6 sinais de que está na altura de substituir o seu Mac por um novo.

Quanto tempo duram os Macs?

Quer esteja a fazer um balanço da sua máquina antiga ou a pensar no valor de uma nova compra, poderá perguntar-se quanto tempo duram os MacBooks.

Não existe um número exato de anos para a vida útil de um Mac, uma vez que depende de uma série de fatores. Uma pessoa que utilize o seu Mac apenas para navegar ocasionalmente na Web poderá provavelmente utilizar a mesma máquina durante mais tempo do que uma pessoa que utilize o computador durante todo o dia e efetue tarefas pesadas, como edição de vídeo.

Quanto mais trabalhar com o seu computador, mais cedo um componente poderá deixar de funcionar tão bem.

As definições da página de produtos Vintage e Obsoletos da Apple dão uma ideia da longevidade dos dispositivos. Os produtos vintage são dispositivos que não são vendidos há mais de cinco e menos de sete anos. Um produto é considerado obsoleto se tiver sido descontinuado há mais de sete anos.

Na maioria das vezes, os Macs são elegíveis para obter a versão mais recente do macOS durante cerca de sete anos. Em geral, a Apple suporta cada versão do macOS durante três anos. As aplicações de terceiros podem ser um pouco mais tolerantes. O Google Chrome, o Spotify e o Dropbox exigem pelo menos o macOS 10.13 High Sierra (lançado em 2017). O Firefox requer o macOS 10.12 Sierra, lançado um ano antes, em 2016.

Considerando tudo isto, digamos que comprou um Mac novo em 2023. É provável que receba actualizações do macOS até 2030. O SO lançado em 2030 receberia suporte da Apple até 2033, e a maioria das ferramentas de terceiros que funcionassem na versão final do SO seriam suportadas até, pelo menos, 2036. Isto significa que, em geral, pode esperar pelo menos 10 anos de vida útil de um Mac.

1. Não é possível executar a versão mais recente do macOS

Todos os anos, por volta de setembro ou outubro, a Apple lança uma nova versão do macOS. Os modelos dos últimos anos são capazes de a executar. Isto significa que se o seu Mac for demasiado antigo para ser atualizado para a versão mais recente do macOS, está a tornar-se obsoleto.

O macOS Ventura (versão 13) é a última versão do macOS. Os modelos que podem receber esta atualização estão indicados aqui.

Se o seu Mac não estiver nessa lista, é provável que tenha entrado no estado obsoleto. Quando o suporte da Apple for descontinuado, o Mac não receberá atualizações de segurança para a versão atual do macOS. Isto significa que terá de pensar em substituir o seu Mac em breve.

2. O seu Mac está constantemente a ficar sem espaço

À medida que a tecnologia avança, as aplicações e outros dados continuam a ocupar mais espaço. Isto resulta numa luta constante por espaço livre se tiver uma máquina mais antiga com uma quantidade insignificante de armazenamento.

Se o seu MacBook é de 128 GB ou mesmo 256 GB, é provável que tenha de fazer malabarismos com ficheiros para obter mais espaço constantemente. Isto pode significar libertar espaço no Mac sempre que possível ou, eventualmente, adicionar mais armazenamento ao Mac com um disco externo ou outros métodos.

Pode utilizar estas soluções alternativas para lidar com uma pequena quantidade de espaço durante algum tempo. Mas quando se fartar delas, é altura de atualizar para um novo Mac. Quando o fizer, escolha um modelo com bastante espaço de armazenamento para os próximos anos.

3. O hardware do seu portátil não é suficientemente bom

O disco de armazenamento do Mac é apenas um dos componentes do computador que enfraquece com a idade. A falta de RAM impede-o de executar muitas aplicações ao mesmo tempo e uma CPU antiga significa que tarefas como a edição de vídeo 4K são extremamente lentas ou impossíveis. Também notará que o desempenho geral do sistema sofre com hardware antigo.

Outro componente interno dos MacBooks que sofre com o passar dos anos é a bateria. As baterias têm apenas um determinado número de ciclos antes de ficarem "gastas" e não manterem a carga durante muito tempo. Se a bateria tiver sido muito utilizada, poderá durar apenas uma ou duas horas. É possível contornar esta situação utilizando o portátil sempre ligado à tomada, mas isso sacrifica a portabilidade, como é óbvio.

Existem opções para substituir a bateria de um MacBook, mas o dinheiro que gastaria numa substituição de bateria (ou numa atualização de hardware profissional) fica melhor no investimento de uma máquina nova. Pode ver os preços dos serviços na página de assistência da Apple.

4. O seu Mac tem danos graves no hardware

Uma razão óbvia para ter de substituir o seu MacBook é o facto de este ter sofrido danos físicos graves. Talvez o tenha deixado cair e danificado os componentes internos, ou tenha partido o ecrã.

Nestes casos, o computador fica inutilizável até ser reparado ou substituído. E, tal como referido anteriormente, não faz muito sentido investir centenas de euros numa máquina antiga ou mesmo obsoleta quando se pode adquirir uma nova que irá durar mais tempo.

Exceto no caso de uma grande catástrofe de hardware, uma longa lista de pequenos problemas pode rapidamente tornar-se num grande problema. Um computador antigo é muitas vezes parecido com um carro antigo. Pode viver com alguns problemas estranhos se estes não afetarem a sua capacidade de o utilizar corretamente, mas, eventualmente, algo irá correr mal e terá de decidir se o deve reparar ou atualizar.

Pequenos problemas, como o facto de o carregador não funcionar a não ser que esteja no local certo, pixéis estragados no ecrã e teclas encravadas não são necessariamente sinais de que é necessário substituir o Mac. No entanto, quando o seu computador tem tantas pequenas falhas que quase não é utilizável, deve cortar as perdas e procurar uma máquina de substituição com um desempenho melhor.

5. O seu portátil tem problemas frequentes de software

Um Mac desatualizado também se pode manifestar através de problemas de software. O sistema operativo pode congelar frequentemente e tudo deixar de responder. Outros problemas comuns incluem falhas visuais e shut downs aleatórios.

Quando estes problemas ocorrerem, deve certificar-se de que tem espaço livre suficiente, uma vez que o pouco espaço em disco pode contribuir para estes problemas. Se a reinicialização do SMC e da PRAM não resolver o problema, passe para a reinstalação do macOS e veja se os problemas persistem.

Se for o caso, é provável que tenha problemas relacionados com hardware desatualizado e deverá considerar a atualização do seu Mac.

Saiba quando substituir o seu Mac

Se não puder comprar o modelo mais recente ou quiser poupar algum dinheiro, pode optar por um Mac mais antigo ou recondicionado. Tenha em atenção que quanto mais antigo for o computador que comprar, mais cedo se tornará obsoleto. Terá de decidir qual o tempo de vida útil que pretende para o dinheiro que gasta.

