Um dos lucrativos negócios da Tesla é a venda de energia. Com mais de 45.000 Superchargers, a empresa de Elon Musk detém e opera a maior rede global de carregamento rápido do mundo. Contudo, Musk não quer apenas o carregamento dos carros. Depois de ter virado o mundo automóvel de pernas para o ar, a Tesla entrou agora no mundo da distribuição de eletricidade.

Tesla vai vender energia na Europa

A venda de energia é um negócio lucrativo e com cada vez mais relevância. São muitas as empresas, mesmo em Portugal, que adicionaram a venda de energia à sua oferta comercial.

A Tesla, já com experiência em vários produtos da categoria energia, está agora a dedicar a sua atenção à comercialização generalizada de energia. Como tal, a fabricante americana lançou a divisão Tesla Electric, que tem no Reino Unido o seu primeiro mercado na Europa com o seu próprio distribuidor de eletricidade.

A Tesla Electric irá servir os proprietários de produtos Tesla em "mercados selecionados ao nível mundial". Segundo as informações partilhadas, a empresa irá oferecer "uma experiência de cliente simples e sem descontinuidades para garantir que a flexibilidade residencial de pequena escala possa ser totalmente utilizada para apoiar a transição de toda a rede para 100% de energias renováveis".

Empresa não só distribui como produz

A Tesla também tem uma empresa de energia, que produz eletricidade com painéis solares e grandes baterias de armazenamento, Megapacks, e está atualmente à procura de um executivo para expandir a sua incursão no Reino Unido também no mercado retalhista.

O administrador de operações desta nova divisão será responsável pela obtenção da licença de fornecimento e pela preparação da empresa para o lançamento comercial de um produto de eletricidade a retalho no Reino Unido.

A atividade de produção e armazenamento de energia da Tesla inclui painéis solares e baterias estacionárias. O grupo lançou inicialmente o seu negócio de energia a retalho Tesla Electric, apenas por convite, no final do ano passado em mercados como o Texas e a Califórnia, onde implantou uma rede virtual de dezenas de milhares de pequenas baterias.

Por enquanto, a Tesla Electric só estará disponível para os proprietários da sua Powerwall e posicionar-se-á como uma ferramenta para minimizar os picos de preços da eletricidade, vendendo a produção aos clientes e o excedente à rede quando os preços são mais elevados.

Desta forma, a Tesla continua a expandir e a diversificar as suas atividades para além da venda de automóveis, carregamento público, produção de painéis solares e de baterias. Fá-lo com uma divisão de venda de eletricidade que se enquadra perfeitamente na sua filosofia e que terá, sem dúvida, um impacto importante nos mercados com grandes picos de preços devido à dependência de fontes não renováveis ou à falta de sistemas de reserva maciços para atenuar a intermitência das energias renováveis.

Conhecendo a marca e as suas filosofias de mercado, poderemos pensar que poderá estar a chegar a verdadeira concorrência nos tarifários domésticos de fornecimento de energia.