Bosch Tech Day 2023 – Aqui fala-se sobre hidrogénio verde

O Pplware está a participar no Bosch Tech Day 2023, um evento que se realiza em Estugarda (Alemanha) onde se vai falar principalmente sobre Hidrogénio.

O hidrogénio verde está presente em todos os setores...

O hidrogénio verde é indispensável para um mundo com um clima neutro. Seja no trânsito, em edifícios ou na indústria – faz sentido usá-lo em quase todos os setores. A Bosch opera ao longo de toda a cadeia de valor do hidrogénio. Num estágio muito inicial, iniciou atividades de desenvolvimento relacionadas à tecnologia de células de combustível.

No Bosch Tech Day 2023 estão a ser apresentados os progressos da Bosch no âmbito do hidrogénio verde, insights tecnológicos, mas também o progresso que a empresa fez com outras atividades relacionadas ao H2, como a célula de combustível estacionária e a eletrólise.

Estão presente no evento o presidente do conselho de administração da Robert Bosch GmbH, Dr. Stefan Hartung, o membro do conselho da Bosch, Dr. Markus Heyn e outros especialistas da Bosch.

Qual a importância estratégica do hidrogénio e das células de combustível para a Bosch? Quais as tecnologias em que a empresa se decidiu focar? Como a tecnologia da Bosch está a ajudar a estabelecer uma economia de hidrogénio?

Podem acompanhar o evento online aqui.