Quando revelou o Nearby Share mostrou como passou a ser simples a troca de ficheiros entre os smartphones Android e até com o Windows. Esta funcionalidade passou a facilitar a troca de ficheiros, o que pode também ser um problema quando usado em ambientes empresariais. A Google resolveu agora este problema com o desligar o Nearby Share no Android quando for usado no trabalho.

O Nearby Share é uma das funcionalidades mais interessantes que a Google trouxe para o Android nos últimos anos. Este permite a trocar de ficheiros entre equipamentos, sejam eles smartphones Android ou até um PC a correr o Windows. Tudo corre de forma simples e intuitiva.

Ainda que seja algo que facilita a utilização dos smartphones e dos dados dos utilizadores, o Nearby Share pode acabar por se tornar um problema em ambientes empresariais. A facilidade com que leva a ser usado, pode ser a fonte de falhas de segurança e partilha de informação sensível ou confidencial.

Para resolver este problema, que os administradores técnicos das empresas reportavam há Google há algum tempo, surgiu uma solução simples, mas muito efetiva. Nestes contextos, ou seja, em contas empresariais, a função de partilha do Nearby Share será desativada por omissão.

According to a new addition in the GPSU changelog - [Phone] Nearby Share is disabled in work profiles.



Users of work profile/enterprise users will not be able to send files through nearby share now as it will be disabled starting with GMS version 23.41 #Android #Google pic.twitter.com/0e9cAkFZhl