Finalmente vai poder adormecer a ver o YouTube graças a esta novidade da Google

Ainda que se foque em muitas áreas, as equipas de programadores da Google ainda conseguem trazer melhorias para o YouTube. Este serviço de vídeos está presente em muitas plataformas e a ser usado de forma constante. Uma das mais recentes novidades que está a ser preparada permitirá a qualquer utilizador adormecer a ver o YouTube.

Finalmente poderá adormecer a ver o YouTube

Cada vez mais são usados serviços de alojamento de vídeos e serviços de streaming na Internet. Este é um fenómeno que tem crescido nos últimos anos e que tem uma expressão muito mais visível nas gerações mais novas, que usam os smartphones constantemente.

Assim, uma das mais recentes novidades descobertas na app Android do YouTube é bem-vinda para todos os utilizadores. Estes vão poder finalmente definir temporizadores para a apresentação de vídeos. Algo que muitos outros serviços já têm disponíveis há algum tempo.

A forma mais natural para esta utilização será com os utilizadores que escolhem o YouTube como companhia para adormecer. Em vez de ficar a tocar indefinidamente, o YouTube poderá ser programado para se desligar ao fim do tempo definido pelo utilizador na configuração.

Código da Google revela a presença de um temporizador

Esta descoberta foi feita na mais recente versão da app do YouTube para Android. Aqui existem agora indícios claros de que em breve esta novidade será disponibilizada. As referências sugerem que poderá especificar as horas e/ou minutos restantes até a reprodução parar. Há também a menção “sleep_timer_notification_channel_name”, sugerindo que o cronómetro será exibido como uma notificação.

Ao mesmo tempo, e em outras strings encontradas no código, fica claro que o controlo será sempre entregue ao utilizador. Este poderá a qualquer momento parar este contador e assim continuar a ver os vídeos do YouTube sem que estes sejam interrompidos.

Esta nova opção, ainda em desenvolvimento, será uma excelente adição para o YouTube, ainda que apenas no Android. Dará aos utilizadores a possibilidade de adormecer a ver vídeos deste serviço, com a certeza de que este irá parar ao fim de algum tempo. A Google consegue assim dar mais controlo aos utilizadores num dos seus serviços mais usados na Internet.